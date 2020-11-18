Возвращение Майкла Си Холла и новый финал: что известно о мини-сериале «Декстер»

К команде предстоящего мини-сериала «Декстер» присоединился режиссёр Маркос Сига. Он поставит шесть из десяти эпизодов, а также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. Новые серии будут посвящены продолжению истории криминалиста и серийного убийцы Декстера Моргана спустя десять лет после событий восьмого сезона шоу. Главную роль вновь исполнит Майкл Си Холл. Производство мини-сериала стартует в начале 2021 года, премьера запланирована на осень.

К съёмочной группе мини-сериала «Декстер» присоединился режиссёр Маркос Сига. Он известен по таким проектам, как «Дневники вампира», «Настоящая кровь», «Вероника Марс» и «Бэтвумен». Как сообщает The Hollywood Reporter, Сига выступит в качестве постановщика шести эпизодов. Также он займёт место исполнительного продюсера проекта.

Маркос Сига был занят в производстве оригинального сериала и снял девять эпизодов, которые вышли с 2007 по 2008 год в рамках второго, третьего и четвёртого сезонов. Над двумя сериями Сига работал вместе со сценаристом и шоураннером Клайдом Филлипсом, который покинул проект в 2009 году. Теперь Филлипс примет участие в съёмках нового мини-сериала как исполнительный продюсер.

Курировать производство также будут Джон Голдвин, Сара Коллетон и Скотт Рейнольдс, ранее участвовавшие в создании оригинального сериала. К ним присоединится Билл Карраро («Бегущий по лезвию 2049», «Страна Лавкрафта»).

Сериал «Декстер», который выходил на экраны с 2006 по 2013 год, основан на цикле романов американского писателя Джеффри Линдсея. Центральный персонаж, серийный убийца Декстер Морган, работает криминалистом. Он не испытывает человеческих эмоций — лишь воспроизводит их. Чтобы удовлетворить тягу к насилию, герой вершит самосуд над другими убийцами. В соответствии со своеобразным кодексом чести Декстер расследует преступления, чтобы найти доказательства вины потенциальных жертв.

Последняя серия «Декстера» вышла в эфир более семи лет назад, 22 сентября 2013 года. В октябре 2020-го стало известно, что телеканал Showtime заказал десять новых эпизодов, которые составят мини-сериал. Как и предыдущие сезоны проекта, он выйдет под названием «Декстер».

К главной роли вернётся актёр Майкл Си Холл. Ранее за воплощение образа Декстера он получил премию Гильдии киноактёров США, «Золотой глобус», «Сатурн» и другие награды. За семь лет в эфире сериал в целом неоднократно был номинирован на разнообразные премии, включая «Эмми» и BAFTA.

«Декстер» — совершенно особенный сериал как для миллионов его поклонников, так и для нашего канала Showtime, который это прорывное шоу прославило много лет назад. Мы бы решились вернуться к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти по-настоящему креативный подход, достойный гениального оригинального сериала», — рассказал глава отдела развлекательных программ канала Гари Ливайн.

© Кадр из сериала «Декстер»

Мини-сериал продолжит сюжетную линию основного шоу. В финальном эпизоде восьмого сезона главный герой инсценировал собственную смерть. Действие новых эпизодов разворачивается спустя десять лет после исчезновения Декстера, который теперь живёт вдали от Майами под вымышленным именем.

Клайд Филлипс рассказал, что завершение мини-сериала не будет иметь ничего общего с концовкой восьмого сезона. По его словам, кинематографистам представилась отличная возможность разработать и показать новый финал.

Одновременно шоураннер подчеркнул, что сюжетные ходы предыдущих восьми сезонов не подлежат пересмотру. «Мы не будем ничего исправлять. Мы не собираемся предавать наших зрителей и заявлять: «Ой, это был только сон». Что произошло за первые восемь лет, то произошло», — отметил Филлипс.

Ожидается, что «Декстер» будет запущен в производство в начале 2021 года. Премьера запланирована на осень.

Интересно, что кинематографисты рассматривали возможность полностью завершить историю в восьмом сезоне. Так, Клайд Филлипс признавался, что в его планы на финал входила сцена казни Декстера. Перед смертью персонаж должен был вспомнить всех своих жертв.

Итоговый вариант не устроил многих критиков и зрителей, однако у кинематографистов осталось пространство для манёвра. Сотрудники Showtime обсуждали возможность снять спин-офф, однако идею так и не реализовали.

Дэвид Невинс, который тогда занимал пост главы отдела развлекательных программ телеканала, подчёркивал, что новые серии «Декстера» могут появиться только в случае, если Майкл Си Холл согласиться вновь исполнить главную роль.