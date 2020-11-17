От Москвы до Вашингтона: тест RT о российско-американских отношениях

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
История отношений между Россией и США насчитывает уже более 200 лет. Отношения эти никогда не были простыми, но вплоть до конца XIX века всё же развивались гармонично. Рост международного влияния обеих держав вылился сначала в активное соперничество, а затем и в прямую конфронтацию во времена холодной войны. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории сотрудничества и противостояния России и Соединённых Штатов.
От Москвы до Вашингтона: тест RT о российско-американских отношениях
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