Героиня нового поколения: Чудо-девушка из вселенной DC будет латиноамериканкой

В США началась разработка сериала о Чудо-девушке, основанного на готовящихся к публикации комиксах издательства DC. Лента расскажет о становлении Яры Флор — дочери амазонки и бразильского речного бога. Флор станет первой главной героиней латиноамериканского происхождения в телепроектах по вселенной DC. Дебют персонажа в комиксах запланирован на январь 2021 года.

Издательство DC и американский телеканал The CW снимут сериал «Чудо-девушка». Главной героиней ленты станет персонаж Яра Флор, разработанная художницей и автором комиксов Джоэль Джонс. Как утверждает Deadline, впервые в центре телесериала по комиксам DC окажется героиня латиноамериканского происхождения.

Производством сериала займутся Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Спродюсируют проект Грег Берланти, набивший руку на сериалах «Бэтвумен», «Титаны», «Старгёрл» и других, сотрудники Berlanti Productions Сара Шехтер и Дэвид Мэдден, а также Дейлин Родригез («Королева юга», «Красивая жизнь»).

Родригез также будет отвечать за сценарий. В центре сюжета новой ленты — приключения латиноамериканки Яры Флор. Её мать — воительница-амазонка, отец — бразильский речной бог. По ходу повествования Яра откроет в себе суперспособности, которые понадобятся ей для противостояния силам зла.

Таким образом, в сериале будет показана история становления героини. К настоящему моменту даже любители комиксов имеют только приблизительное представление о Яре Флор: планы на запуск сериала появились ещё до выхода комиксов. Выпуски с этой героиней опубликуют в начале января 2021 года.

Впервые о Яре Флор стало известно 15 октября, когда издательство DC представило в сети ограниченную серию комикса Future State («Взгляд в будущее»). Приключениям Яры будет посвящено два выпуска. На время отсутствия Дианы Принс, которая знакома широкой аудитории по лентам с Галь Гадот, Яра должна занять место Чудо-женщины.

Джоэль Джонс сообщила, что работала над образом в течение нескольких месяцев. Автор время от времени делится наработками в соцсетях. Джонс подчёркивает, что история персонажа продолжится в отдельных комиксах независимо от Future State. Также она подтвердила догадку фанатов, что в комиксах будут отсылки к бразильскому фольклору.

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Deadline между словом упоминает, что сценарист предстоящего сериала Дейлин Родригез — «дочь эмигрантов с Кубы». Также журналисты обращают внимание, что сериал 2018 года выпуска «Чёрная молния» стал первым игровым телепроектом DC о супергероях с чернокожим актёром в главной мужской роли, а в многосерийном проекте «Бэтвумен», который вышел на экраны осенью 2019 года, зрители впервые увидели главного героя комиксов DC нетрадиционной сексуальной ориентации.

К слову, летом 2020 года стало известно, что главную роль в сериале «Бэтвумен» впредь будет исполнять актриса Джависия Лесли — темнокожая представительница ЛГБТ-сообщества. Ранее роль Бэтвумен была закреплена за Руби Роуз, также принадлежащей к сексуальным меньшинствам.

Конор Лесли в сериале «Титаны»

© Кадр из сериала «Титаны» (2018)

Чудо-девушка как персонаж комиксов существует уже более полувека. Поначалу так называли Чудо-женщину в юности — в этом качестве она была представлена в комиксах Роберта Канигера от 1958 года.

Во второй половине 1960-х Чудо-девушка появилась в серии «Смелые и отважные» среди молодых супергероев, также известных как Юные титаны. О её личности было мало что известно до 1969 года. Тогда Марв Вольфман и Гил Кейн разъяснили, что Чудо-девушка — не молодая Диана Принс, а сирота Донна Трой.

Донна вошла в число персонажей сериала «Титаны», который стартовал в 2018 году. Её сыграла Конор Лесли. В финальном эпизоде второго сезона Трой погибла. Однако, по мнению сотрудников издания Screenrant, в дальнейшем персонажа могут воскресить.

В 1990-х на страницах комиксов появилась ещё одна Чудо-девушка по имени Кассандра Сэндсмарк, дочь археолога и греческого бога Зевса. Кассандра была членом Юной лиги справедливости и, как и её предшественница, входила в число Юных титанов.

В некоторых выпусках комиксов две Чудо-девушки появлялись вместе. Яра Флор станет третьим альтер-эго этой супергероини.