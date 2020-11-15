Лилия и двуглавый орёл: тест RT о русско-французских отношениях

На протяжении XIX века Россия и Франция не единожды воевали друг с другом, чтобы в конце века заключить союз. В ХХ веке Париж поддерживал белое движение и участвовал в иностранной военной интервенции в Россию, а после Второй мировой войны стал одним из самых важных западноевропейских партнёров Москвы. Что ещё было в перипетиях российско-французских отношений? Проверьте себя с тестом RT.

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