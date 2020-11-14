«Смерть шпионам»: тест RT об истории советской военной контрразведки

Советская военная контрразведка — самая эффективная спецслужба времён Второй мировой войны, считают эксперты. Смерш обезвредил более 40 тыс. вражеских шпионов, диверсантов и террористов. По мнению историков, германский абвер полностью проиграл тайную войну советским контрразведчикам. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Смерша.

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