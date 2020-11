Смелые мечты и радость жизни: как завершился этап слепых прослушиваний на шоу «Голос»

В рамках шоу «Голос» прошёл последний этап «Слепых прослушиваний». К командам Полины Гагариной, Валерия Сюткина, Сергея Шнурова и Басты присоединились последние конкурсанты. Участникам удалось порадовать наставников отечественными хитами, самобытным исполнением и цельными образами. О самых ярких моментах выпуска и итогах этапа — в материале RT.

13 ноября в эфире Первого канала прошёл финальный этап «Слепых прослушиваний» на шоу «Голос». На следующей неделе стартуют «Поединки» — участники исполнят первые песни, подготовленные под руководством наставников, а половина из них покинет проект.

Первая участница выпуска Александра Славгородская занималась музыкой практически всю жизнь: сейчас она учится в консерватории, а до этого 11 лет провела в профильном интернате.

Своё выступление с песней Фредди Меркьюри Somebody to Love Славгородская дополнила соло на скрипке. Первым её кандидатуру одобрил Баста, а Валерий Сюткин и Полина Гагарина присоединились к нему буквально на последних нотах.

Валерий Сюткин отметил, что вокалистке удалось избежать сравнений с Меркьюри и Джорджем Майклом. А Баста признался, что повернуться к исполнительнице его подтолкнула Полина Гагарина.

«Я люблю людей, которые мечтают смело», — отметила Гагарина. К ней и отправилась Славгородская.

Также Гагариной удалось заполучить в свою команду уроженца Кубы Ранди Хунко Торреса, который исполнил композицию Тины Тёрнер Nutbush City Limits. За этого вокалиста также боролись Сергей Шнуров и Баста, который даже продемонстрировал свою татуировку с кубинским флагом.

Кристина Светличная из Белоруссии выбрала песню Полины Гагариной «Я твоя». Автор не повернулась к конкурсантке и посоветовала не копировать оригинал, а привнести больше индивидуальности в исполнение, однако согласилась спеть дуэтом. Путёвку в шоу Светличной подарил Баста.

Мужественный вокал Юрия Гордиенко с первых нот покорил Басту, а затем и Валерия Сюткина. Свои возможности конкурсант продемонстрировал в композиции Леонида Агутина «Игрушки». В итоге Гордиенко смог выбирать из всех четырёх наставников.

Валерий Сюткин особо отметил выбор песни на русском языке, а Баста похвалил самобытность артиста. Гордиенко же предпочёл занять последнее вакантное место в команде Сергея Шнурова.

Алексею Лысенко удалось завоевать расположение Валерия Сюткина и Полины Гагариной благодаря композиции «Воскресенье», известной в исполнении Александра Серова. «Не идеально, но есть улыбка, есть радость жизни», — отметил Сюткин, а Полина Гагарина поблагодарила певца за отменную дикцию и передачу настроения. Валерий Сюткин приветствовал Лысенко в своей команде цитатой из Beatles: Come Together.

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска оказалась в команде Полины Гагариной, исполнив хит Селин Дион My Heart Will Go On. Наставница подчеркнула, что для своего возраста участница справилась с задачей идеально.

Максим Коковин cделал ставку на хит Bon Jovi — Always. В последние секунды выступления к нему повернулись Баста и Валерий Сюткин. Полина Гагарина также нажала на кнопку, хотя и не имела возможности взять в команду ещё одного вокалиста. Коковин продолжит участие в проекте под руководством Басты.

Дольше всех свою команду собирал Валерий Сюткин. Последним он принял в коллектив Саркиса Эдвардса из Армении. Его исполнение шлягера You Can Leave Your Hat On заставило повернуться всех членов жюри.

Андрей Антужан приехал на «Голос» из Осло. Он сменил множество профессий, в том числе делал декорации к голливудским фильмам. Для участия в конкурсе Андрей выбрал песню группы Kongos под названием Come With Me Now. Наставникам понравился соответствующий жанру внешний образ, однако вокал их не впечатлил. Валерий Сюткин честно признался, что ему номер не понравился, а по мнению Сергея Шнурова, Антужан перестарался.

Хотя вокалист не продолжит участие в «Голосе», шоу существенно изменило его жизнь: прямо на сцене конкурсант сделал предложение своей девушке, которая приехала его поддержать.

Удача не улыбнулась и Юлии Лошкарёвой. Её выступление с композицией Ясмин Леви La alegría заинтересовало Сергея Шнурова, однако в его команде уже не осталось мест. Баста отметил, что он не определился, как мог бы применить талант самобытной вокалистки на конкурсе.

Участница из Екатеринбурга Яна Гурко рассказала, что за пение её уволили с работы — и она решила посвятить себя музыке. Для «Слепых прослушиваний» на выбрала шлягер Виктора Салтыкова «Белая ночь». Из-за некоторых неточностей в исполнении ей не удалось получить место в команде Сюткина. Остальные члены жюри в любом случае не могли принять её в свои коллективы.

Екатерина Ямщикова в своём номере объединила композицию Адель Send My Love (To Your New Lover) и фольклорную песню «Не из саду было...». Валерий Сюткин признался, что не смог бы найти применение её таланту в контексте шоу.

По результатам выпуска сформировался окончательный состав всех четырёх команд. В коллективе Басты — Марина Строкаченко, Сергей Замков, Василий Пасечник, Юлия Лунегова, Гульшан Бегимов, Иван Аваков, Кристина Светличная, Максим Коковин, Фантине Притула, Елизавета Пурис, Александра Будникова и Александра Болдарева.

Под руководством Полины Гагариной на шоу будут выступать Кирилл Суслов, Иван Харитонов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев, Ксения Коламбацкая, Александра Славгородская, Гор Испирян, Ранди Хунко Торрес, Яна Габбасова, Иоаннис Кофопулос, Кристина Королькова и Даниил Дудин.

В активе Сергея Шнурова такие вокалисты, как Надежда Самкова, Лейла Мурадова, Жан Милимеров, Евгений Панчехин, Богдан Кияшко, Анна Александрова, Юрий Гордиенко, Игорь Завазальский, Ольга Дианова, Мария Русакова, Роман Архипов и Оксана Устина.

Команду Валерия Сюткина составили Сурен Платонов, Руслан Воротников, Олег Аккуратов, Александр Еловских, Михаил Жигалёв, Алексей Лысенко, Ксения Павроз, Олег Шерин, Эленэ Нинидзе, Анастасия Шугалей, Дмитрий Венгеров и Саркис Эдвардс.