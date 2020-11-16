Советский нуар с элементами мистики: каким получился сериал «Перевал Дятлова»

В сети и на телевидении начинается показ сериала «Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым в главной роли. Авторы проекта попытались собрать все известные факты о трагедии 1959 года, когда в Уральских горах при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов, и воссоздать эти события. Драматургически и стилистически сериал делится на две части. В одной рассказывается о походе тургруппы под руководством Игоря Дятлова, а вторая посвящена расследованию происшествия. Корреспондент RT посмотрел первые две серии проекта.

В понедельник, 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER выходит многосерийный драматический триллер «Перевал Дятлова». Производством проекта наряду с другими продюсерами занимались Валерий Федорович и Евгений Никишов, приложившие руку к таким франшизам, как «Гоголь» и «Полицейский с Рублёвки».

В «Перевале Дятлова» они впервые выступили в качестве режиссёров. Также над постановкой работали Павел Костомаров («Эпидемия», «Закон каменных джунглей») и Степан Гордеев. Для последнего этот проект стал и режиссёрским дебютом, ранее Гордеев неоднократно сотрудничал с командой в качестве режиссёра монтажа.

Главную роль исполнил Пётр Фёдоров (агент КГБ Олег Костин). Также в ленте снялись Иван Мулин (Игорь Дятлов), Александр Метёлкин, Мария Мацель, Ирина Лукина, Максим Емельянов, Егор Бероев, Владимир Симонов и другие.

В сериале рассказывается о событиях 1959 года, когда группа студентов отправилась в поход в Уральские горы. Они стартовали в конце января и 12 февраля должны были отправить телеграмму в спортклуб с конечной точки маршрута, однако так и не вышли на связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль удалось обнаружить палатку, а позднее и тела дятловцев. Погибли девять из десяти участников похода: один из них из-за болезни сошёл с маршрута в начале пути.

Параллельно разворачивается другая сюжетная линия — расследование дела майором КГБ Олегом Костиным.

Постановщики первой истории — Костомаров и Гордеев, над второй трудились Никишов и Федорович.

Авторы проекта создали необычную структуру повествования: каждой сюжетной линии посвящено по четыре эпизода, линии чередуются: в первой серии зритель знакомится со следователем, прибывшим на место происшествия, во второй рассказывается о подготовке студентов к походу и начале их пути.

© Кадр из фильма «Перевал Дятлова» (2020)

Гармонично дополняют проект интересные технические решения. Сериал снимался на киноплёнку 16 мм, что позволило придать ему стилистику старых фильмов. При этом документальная часть представлена в чёрно-белом цвете и благодаря, в частности, определённому освещению и кадру с пропорциями 4:3 напоминает советские ленты. Атмосфера в этих сериях тоже соответствующая: позитивная и душевная.

Актёры в этой временной линии смотрятся крайне органично. К исполнителям ролей студентов предъявлялся целый ряд требований: кинематографисты не только искали у них внешнее сходство с прототипами, но и выглядеть они должны были как артисты 1950—1960-х годов.

«Например, первой у нас появилась девочка, которая сыграла Люду (Ирина Лукина. — RT). И у нас было полное впечатление, что она могла бы быть в «Девчатах», например. И так вот мы всех актёров собирали — думали об этом и старались воспроизвести ту эпоху», — рассказал Валерий Федорович.

В этой части сериала кинематографисты попытались максимально достоверно воссоздать поход, а также предшествующие ему события. По словам продюсеров, был использован огромный массив информации: данные дела, в том числе закрытые, материалы доследования, а также фотографии и дневники погибших. Правда, на гору Холатчахль команда проекта не ездила: съёмки проходили в Мурманской области, на Алтае, в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье (там снимался военный блок, посвящённый воспоминаниям героев Фёдорова и Бероева).

Какая-то доля вымысла в фильме, естественно, присутствует, но, по словам продюсеров, она невелика и необходима для сохранения «художественной правды».

Часть, посвящённая расследованию, — цветная, а события в ней разворачиваются преимущественно в тёмное время суток. Непривычная для современного кино смена планов, обилие тёмных кадров и долгих панорам, погружающих зрителя в мрачную и холодную атмосферу, наводят на мысли уже не о «Девчатах», а о детективных триллерах в жанре нуар.

© Кадр из фильма «Перевал Дятлова» (2020)

Авторы проекта отмечают, что в «Перевале Дятлова» они попытались собрать всю известную о происшествии и расследовании информацию и создать некую антологию дела дятловцев. В неё, в частности, вошли различные версии событий тех лет, некоторые из которых граничат с мистикой.

Нужно признать, что появление персонажей, напоминающих зомби, или пророческие сны одного из героев, а также волшебное кольцо, способное спрятать от пуль и защитить от смерти, которое есть у другого героя, выглядят не столь гармонично в ленте, которая, хотя и снята по законам игрового кино, смотрится практически как документальная. Впрочем, впереди ещё шесть серий, и сохраняется надежда на то, что кинематографисты просто хотят запутать зрителя, а мистике в дальнейшем найдётся логическое объяснение. Не исключено, что все «чудеса» — лишь эмоциональная реакция героев на происходящее. На это, кстати, намекает сцена, в которой самый рациональный персонаж сериала — Олег Костин — обсуждает с выжившим дятловцем те самые мистические пророчества.

Как бы то ни было, продюсеры подчёркивают: никто по-прежнему не знает наверняка, что стало причиной смерти дятловцев, и эта тайна всё ещё покрыта мраком.

Тем не менее, поясняет Евгений Никишов, с художественной точки зрения в сериале есть финал, и он отвечает на все вопросы, которые авторы ставили перед собой в его начале. Герой Фёдорова, рассматривая и постепенно отсекая многочисленные варианты, в итоге приходит к выводам, которые совпадают со мнением кинематографистов.