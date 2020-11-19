Путешествия в пространстве и времени в эпоху карантина: о чём главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит триллер «Смертельные иллюзии», разработкой которого занимались братья Сафроновы. В эстетской зарисовке Гаспара Ноэ «Вечный свет» и чёрной комедии «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро и Томми Ли Джонсом речь пойдёт о закулисье кино. Персонажи роуд-муви «Понаехали» отправятся на Кавказ в поисках своих корней, а герои «Бега» будут ловить маньяка в прошлом. Ограничению свободы передвижения посвящены испанские «Карантинные истории» и триллер о родительской любви «Взаперти».

«Смертельные иллюзии»

Небогатый перечень фильмов о захватывающем и зрелищном ремесле иллюзионистов пополнил российский проект. Идея ленты принадлежит братьям Сафроновым, образы трёх главных героев во многом списаны с них же. Да и в целом в картине отражено немало случаев из реальной жизни.

Сюжет разворачивается во время представления братьев Романовых (Павел Чинарёв, Данила Якушев, Андрей Бурковский). В своём последнем шоу перед завершением совместных выступлений иллюзионисты обещают раскрыть секреты семи смертельных фокусов. И без того опасный спектакль превращается в кошмар, когда неизвестный похищает ассистентку и невесту одного из братьев (Аглая Тарасова) и меняет действие механизмов для трюков.

Подробнее о фильме — в эксклюзивном интервью Сергея Сафронова RT.

«Бег»

От флёра Лёли из сериала «Деффчонки» вокруг Полины Максимовой не осталось и следа: так часто в последние годы актриса вживалась в яркие драматические образы. Теперь же у зрителей появилась возможность увидеть артистку в центральной женской роли в мистическом триллере.

Максимова сыграла следователя полиции Настю, которая расследует убийства женщин и сталкивается с необъяснимыми явлениями. С преступлениями каким-то образом связан профессиональный легкоатлет Сергей Бороздин в исполнении Евгения Романцова. Герой покинул большой спорт, после того как попал в автокатастрофу. Одновременно Бороздин начал видеть прошлое в моменты развития большой скорости. Герой решает использовать свой дар, чтобы переместиться в прошлое и положить конец убийствам.

Продюсер «Бега» Артём Виткин отмечает, что создатели картины «двигались в одном направлении» с Кристофером Ноланом, однако фильм не вызовет негативной реакции у зрителей, которым «Довод» показался излишне замысловатым.

«Афера по-голливудски» (The Comeback Trail)

Оказавшись без денег, голливудский продюсер (а заодно — профессиональный лжец) Макс Барбер решает подзаработать на смерти другого человека. Он разворачивает съёмки вестерна со множеством трюков, только чтобы свести исполнителя главной роли в могилу и получить страховую выплату. Однако актёр справляется с испытаниями так, будто обладает сверхспособностями и совсем не собирается умирать.

Режиссёром «Аферы по-голливудски» выступил Джордж Галло («Ядовитая роза», «Мистер Олимпия»). Центральные роли в картине исполнили Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фриман и Зак Брафф.

В ноябре стало известно, что в США премьеру фильма перенесли на 2021 год, однако в России дата релиза осталась прежней.

«Взаперти» (Run)

Сюжет триллера «Взаперти» напоминает резонансную историю американки Джипси Роуз Бланшар. Её мать утверждала, что Джипси серьёзно больна, хотя это не соответствовало действительности. Девушка жила в изоляции и подвергалась неадекватным медицинским вмешательствам.

Главная героиня нового фильма в исполнении Сары Полсон в одиночестве воспитывает 17-летнюю дочь Хлою. У девочки с рождения были проблемы со здоровьем, она передвигается в инвалидной коляске, потому всё время проводит дома и не общается со сверстниками. Ей приходится принимать множество лекарств. Однако со временем Хлоя догадывается, что медикаменты ей лишь вредят. Как следует из оригинального названия фильма, девушка решается бежать.

Новый образ Сары Полсон перекликается с её ролью в мини-сериале «Сестра Рэтчед» — приквеле фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

Роль Хлои Шерман исполнила Кира Аллен. Актриса, как и её персонаж, прикована к инвалидному креслу.

«Карантинные истории» (Relatos con-fin-a-dos)

Пятеро режиссёров — Мигель Бардем, Альваро Фернандес Армеро, Фернандо Коломо, Давид Маркес и Хуан Диего Ботто — сняли по короткометражке о людях на карантине. Премьера прошла летом, также в подходящем для самоизоляции пространстве — онлайн, на рынке Каннского кинофестиваля Marché du Film.

Генеральный директор студии-производителя Latido Films Антонио Саура отмечает, что вместе эти пять историй представляют собой интересный взгляд на жизнь целого поколения.

По словам одного из продюсеров проекта Алваро Лонгории, хотя действие происходит в условиях введённых из-за пандемии ограничений, не всё происходящее связано непосредственно с локдауном.

В новеллах рассказывается, как с одиноким пожилым человеком решает познакомиться молодая соседка из дома напротив, киллер со стажем обучает новичка по видеосвязи, а футболист из известного клуба планирует переключиться на актёрскую карьеру. Помимо содержания, короткометражки различаются жанром: среди них есть и триллер, и драма, и чёрная комедия.

«Понаехали»

В конце осени комическое роуд-муви Султана Хажироко напомнит зрителям о летнем отдыхе. Впрочем, у главного героя Алексея (его играет звезда «Особенностей национальной охоты» Семён Стругачёв) и его домочадцев в исполнении Елены Бирюковой, Артёма Башенина и Светланы Егоровой отпуск не задался: вместо путешествия в Испанию им пришлось отправиться на Кавказ, поскольку где-то там живёт отец Алексея, которого герой никогда не видел.

Семье предстоит пережить немало приключений, погрузиться в культуру народов Кавказа и проверить отношения на прочность.

«Вечный свет» (Lux Æterna)

Новый триллер Гаспара Ноэ был задуман как 15-минутная реклама продукции модного дома. Однако в итоге творческих поисков хронометраж превысил 50 минут, а лента обрела сюжет и превратилась в самопародию режиссёра с отсылками к Жан-Люку Годару и Райнеру Вернеру Фассбиндеру.

Актрисы Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль играют самих себя. Основу действия составляют киносъёмки, которые пошли не так. Даль-героиня злится на некомпетентность режиссёра и пытается занять его место. Продюсера такое положение дел не устраивает, что приводит к сожжению ведьмы — отчасти метафорическому, отчасти обусловленному сюжетом фильма внутри фильма.

Картина выполнена в экстремально яркой цветовой гамме. Не без причины в ленте появляется цитата Достоевского об эпилепсии — мерцающие кадры зелёного, красного и синего цветов создают стробоскопический эффект.