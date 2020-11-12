«Ему дан с бантом, мне на шею»: тест RT об орденах и медалях России

Первый орден Российской империи был учреждён в 1698 году Петром I. С тех пор наградная система совершенствовалась и развивалась. Знаки отличия современной России частично включают возрождённые ордена и медали царских времён, но есть и совершенно новые. Проверьте, хорошо ли вы в них разбираетесь.

РИА Новости

© Илья Наймушин