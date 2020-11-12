«Ему дан с бантом, мне на шею»: тест RT об орденах и медалях России

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RT
Первый орден Российской империи был учреждён в 1698 году Петром I. С тех пор наградная система совершенствовалась и развивалась. Знаки отличия современной России частично включают возрождённые ордена и медали царских времён, но есть и совершенно новые. Проверьте, хорошо ли вы в них разбираетесь.
«Ему дан с бантом, мне на шею»: тест RT об орденах и медалях России
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

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