«Ему дан с бантом, мне на шею»: тест RT об орденах и медалях России
Первый орден Российской империи был учреждён в 1698 году Петром I. С тех пор наградная система совершенствовалась и развивалась. Знаки отличия современной России частично включают возрождённые ордена и медали царских времён, но есть и совершенно новые. Проверьте, хорошо ли вы в них разбираетесь.
- РИА Новости
- © Илья Наймушин
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