История всей семьи: в США снимут сериал о Наполеоне

Американские кинематографисты выпустят сериал о французском императоре Наполеоне Бонапарте, в котором покажут не только жизнь самого полководца, но и историю его семьи. Над фильмом будет работать Тод Уильямс, снявший «Паранормальное явление 2» и «Дверь в полу». Ранее стало известно о планах Ридли Скотта поставить байопик о жизни Наполеона. Главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс.

В США снимут сериал о становлении одной из самых знаковых фигур в истории — французского императора Наполеона Бонапарта. По данным Deadline, производством проекта займётся компания Timberman-Beverly Productions («Правосудие», «Невозможно поверить») в сотрудничестве с кинематографистом Тодом Уильямсом («Паранормальное явление 2», «Дверь в полу»). Исполнители главных ролей и другие члены съёмочной группы к настоящему моменту неизвестны. Премьера сериала состоится в сети.

Как отмечают журналисты, в сериале становление Наполеона как императора Франции станет историей не одного человека, а всей его семьи. Точнее — матери и её восьмерых детей. Жившие в безвестности, со временем Бонапарты стали самой могущественной династией в мире. Об этом и пойдёт речь в проекте.

«Сериал представит Наполеона как сына, брата и мужа, а также члена семейства, где бушевали страсти и все представители которого были одинаково удивительными личностями. Семейства, где правила могущественная женщина, через своих детей достигшая своей конечной цели, которой была одержима, — безграничной власти», — подчёркивает Deadline.

В октябре о планах экранизировать историю жизни императора рассказал режиссёр Ридли Скотт. Он готовит полнометражный биографический фильм Kitbag в сотрудничестве с 20th Century Studios. Кинематографист намерен показать знаменитые сражения Наполеона, а также раскрыть характер героя через его амбиции и поразительное стратегическое мышление.

Как отмечает Deadline, в фильме будет представлен оригинальный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное восхождение на престол. Значительную часть истории посвятят отношениям Бонапарта с его женой Жозефиной.

Над сценарием трудится Дэвид Скарпа, который уже работал с постановщиком над проектом «Все деньги мира». Продюсированием ленты занимаются Кевин Уолш и сам Скотт. Главная роль досталась оскароносному актёру Хоакину Фениксу («Джокер», «Гладиатор»).

© Кадр из сериала «Наполеон» (2002)

Наполеон Бонапарт родился в семье небогатого корсиканского дворянина. Он получил военное образование и начал службу в 1785 году как младший лейтенант артиллерии. К 24 годам Наполеон стал бригадным генералом и одним из величайших полководцев в истории. Он выиграл несколько десятков сражений и построил империю, под властью которой до 1815 года находилась большая часть территории континентальной Европы. Сам Наполеон одним из своих главных достижений считал создание Гражданского кодекса, который впоследствии лёг в основу законодательных актов других европейских стран и действует по сей день, хотя и с некоторыми изменениями.

Наполеон как персонаж появляется в нескольких десятках игровых и документальных фильмов и сериалов.

Одним из наиболее удачных проектов считается документальный мини-сериал Павла Тупика «1812», вышедший в 2012 году. В нём рассказывается о событиях 1812 года, когда многонациональная армия под руководством Наполеона вторглась в Российскую империю.

Среди игровых проектов необходимо отметить ленту Сергея Бондарчука «Война и мир», основанную на одноимённом романе Льва Толстого. Картина была удостоена «Оскара» и «Золотого глобуса». Наполеона в фильме сыграл Владислав Стржельчик.

О становлении полководца с момента начала его карьеры и до конца жизни рассказывается в американо-европейском сериале 2002 года «Наполеон» режиссёра Ива Симоно. В основу ленты лёг биографический роман Макса Галло, который считается наиболее полным произведением о жизни Наполеона. Главную роль в сериале исполнил французский актёр Кристиан Клавье («Астерикс и Обеликс против Цезаря»). Также в проекте задействованы Изабелла Росселлини, Жерар Депардье и Джон Малкович.

Отношениям французского императора и его супруги посвящена многосерийная кинолента, снятая в 1987 году американским режиссёром Ричардом Т. Хеффроном «Наполеон и Жозефина. История любви». В главных ролях — Арманд Ассанте и Жаклин Биссет.

В разные годы Наполеона также играли Вигго Ларсен, Карло Кампогаллиани, Владимир Гардин, Шарль Ванель, Клод Рейнс, Шарль Буайе, Семён Межинский, Марлон Брандо, Пьер Монди, Дэвид Суше, Владимир Зеленский и многие другие артисты.