Российский или зарубежный: тест RT по цитатам великих писателей

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RT
Литература — неотъемлемая часть российского культурного кода. Крылатые выражения используются всюду: от официальных документов до повседневной речи. Лев Толстой, Виктор Гюго, Михаил Булгаков, Эрнест Хемингуэй — цитаты из их произведений знает, пожалуй, каждый. Но так ли легко с ходу отличить зарубежного писателя от русского? Проверьте себя с тестом RT.
Российский или зарубежный: тест RT по цитатам великих писателей
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