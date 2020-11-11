Российский или зарубежный: тест RT по цитатам великих писателей

Литература — неотъемлемая часть российского культурного кода. Крылатые выражения используются всюду: от официальных документов до повседневной речи. Лев Толстой, Виктор Гюго, Михаил Булгаков, Эрнест Хемингуэй — цитаты из их произведений знает, пожалуй, каждый. Но так ли легко с ходу отличить зарубежного писателя от русского? Проверьте себя с тестом RT.

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