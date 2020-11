«Была бы эпическая картина»: стало известно, что Кубрик в конце 1950-х хотел экранизировать «Доктора Живаго»

В архиве Лондонского университета искусств найдено письмо Стэнли Кубрика, в котором режиссёр рассказывал о трудностях, связанных с приобретением прав на адаптацию романа «Доктор Живаго». Из этого можно сделать вывод, что в конце 1950-х постановщик планировал экранизировать произведение Бориса Пастернака, полагает историк Джеймс Фенуик. По его словам, главная роль в фильме могла достаться Кирку Дугласу.

Британский и американский режиссёр Стэнли Кубрик планировал экранизировать роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на историка Джеймса Фенуика.

Исследователь обнаружил письмо кинематографиста, датированное 8 января 1959 года. Кубрик рассказывал о своих последних успехах и поднимал вопрос о приобретении прав на киноадаптацию произведения.

«Последняя снятая нами картина, «Тропы славы», получила премию как лучший фильм года в Бельгии, Бразилии и Финляндии. Теперь мы хотели бы приобрести права на экранизацию «Доктора Живаго». Мы связались с нью-йоркской юридической фирмой, которая представляет интересы итальянских издателей книги. В настоящее время переговоры зашли в тупик, поскольку они пока не готовы финализировать сделку», — писал Стэнли Кубрик.

Вместе с ним производством проекта должен был заняться продюсер Джеймс Б. Харрис. Также кинематографисты обсуждали возможность сотрудничества с компанией Кирка Дугласа Bryna Productions. Последний, по словам Фенуика, мог бы исполнить главную роль — доктора и поэта Юрия Живаго.

Как отмечает The Guardian, сначала историк не поверил, что Кубрик действительно размышлял об адаптации романа, поскольку на тот момент режиссёра больше увлекали другие жанры. Однако Фенуик нашёл доказательства среди документов Кубрика, хранящихся в архиве Лондонского университета искусств.

Ещё в начале 1950-х Стэнли Кубрик писал, что для постановщика важно снять фильм, основанный на масштабном произведении классической литературы. По мнению кинематографиста, возможность создания подобного проекта — это некий индикатор успеха.

«Момент подлинного триумфа для режиссёра — когда он получает возможность снять фильм по великой литературной классике объёмом более 600 страниц, которую он не слишком-то хорошо понимает и которую в любом случае невозможно адекватно экранизировать из-за сложного сюжета или неуловимости формы или содержания», — утверждал Кубрик.

Джеймс Фенуик предположил, что это заявление кинематографиста могло послужить намёком на его дальнейшие планы.

«Возможно, именно по этой причине Кубрик хотел перенести на экран такую книгу, как «Живаго»... Думаю, это была бы масштабная эпическая картина наподобие «Спартака» — экранизации романа, написанного в 1951 году Говардом Фастом», — цитирует историка The Guardian.

Своё открытие Джеймс Фенуик сделал во время исследования, проведённого в рамках работы над книгами Stanley Kubrick Produces («Производство Стэнли Кубрика») и Shadow Cinema: The Historical and Production Contexts of Unmade Films («Кино в тени: Исторические и производственные контексты неснятых фильмов»). В них учёный подробнее расскажет об этом ранее неизвестном факте из творческой биографии Стэнли Кубрика.

Роман «Доктор Живаго» о жизни русской интеллигенции в начале и середине XX века стал главным произведением Бориса Пастернака. Работа над книгой велась с 1945 по 1955 год. Считается, что прототипом главного героя стал сам автор, а «Доктор Живаго» отчасти является его автобиографией.

Пастернак пытался добиться публикации романа в журналах в 1956 году, но везде ему отвечали отказом. Чуть позже книгу опубликовали в Италии и других европейских странах.

В 1958 году Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». В СССР эту новость восприняли с негодованием. Стали делаться уничижительные для Пастернака публикации. Так, в статье «Литературной газеты» говорилось, что «Доктор Живаго» — «художественно убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму произведение». Началась травля писателя.

В Союзе книгу опубликовали лишь в 1988 году, через 28 лет после смерти автора.

«Доктор Живаго» был неоднократно экранизирован. Одной из наиболее удачных киноадаптаций романа считается итало-американская картина Дэвида Лина 1965 года. Главные роли в ней исполнили Омар Шариф и Джули Кристи. Фильм был номинирован на «Оскар» в десяти категориях и удостоен премии в пяти из них: за лучший адаптированный сценарий, саундтрек, работу оператора, художника и художника по костюмам.

Режиссёром ещё одной выдающейся экранизации стал Александр Прошкин. Его многосерийная лента вышла на экран в 2006 году. Главная роль досталась Олегу Меньшикову. Также в проекте были задействованы Чулпан Хаматова, Олег Янковский, Владимир Ильин, Андрей Краско и другие артисты. Лента получила четыре премии «Золотой орёл», в том числе как лучший телесериал.