От мира до войны и обратно: тест RT о русско-английских отношениях

Отношения между Россией и Британией на протяжении столетий были непростыми и противоречивыми. Русские и англичане то воевали друг с другом, то заключали союзы и сражались плечом к плечу против общих врагов. А монархи обеих стран приходились друг другу родственниками. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории российско-британских отношений.

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