Сюткин ждёт русские песни, а Шнуров кусает локти: как проходят слепые прослушивания на шоу «Голос»

В пятницу, 6 ноября, в эфире прошёл показ пятого выпуска девятого сезона вокального конкурса «Голос». На этот раз на этапе слепых прослушиваний за внимание судейской коллегии боролись экс-солист группы «Премьер-министр», участница шоу «Голос. Дети», актриса мюзиклов и другие. Всего 12 конкурсантов представили свои музыкальные номера. Восемь из них продолжат борьбу за победу в командах наставников. Подробнее об итогах вечера — в материале RT.

На Первом канале продолжается музыкальный конкурс «Голос». В пятницу, 6 ноября, в эфир вышел пятый выпуск шоу. Участники проходят этап слепых прослушиваний, представляя свои номера наставникам — Полине Гагариной, Василию Вакуленко (Баста), Сергею Шнурову и Валерию Сюткину.

Открыло концерт выступление Лейлы Мурадовой из Краснодара с песней Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж Bang Bang.

Девушке удалось заинтересовать всех наставников, правда, Валерий Сюткин снова выразил желание услышать на конкурсе песню на русском языке. Лейла решила присоединиться к команде Сергея Шнурова.

Следующим конкурсантом стал экс-солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров. Артист подчеркнул, что его знают исключительно как участника группы, хотя он всю жизнь занимается музыкой. На сцене он постарался продемонстрировать собственный стиль с хитом Eagles Hotel California.

«Мы постоянно говорим, что нам не хватает самобытных голосов, уникальных, удивительных. В твоём случае, ты сам это знаешь, — удивительный голос, удивительный человек, всё очень гармонично, по-настоящему и от себя», — прокомментировал выступление Вакуленко.

Красную кнопку нажали все наставники, кроме Полины Гагариной, а артист решил продолжить бороться за победу под руководством Сергея Шнурова.

Одесситка Марина Строкаченко рассказала, что ранее трижды приходила на кастинг «Голоса», но предыдущие попытки не увенчались успехом. Наконец прорвавшись в эфир, она сразила всех судей песней сестёр Бэрри Yuh, Mein Tieve Tochtev.

«Честно говоря, очень близка мне одесская тема. Я в своих выступлениях пою сестёр Бэрри, Утёсова песни, рассказываю о своём городе. Он особенный. Я хочу сберечь это. Мне очень важно не потерять Одессу в себе», — сказала артистка.

«Молодец. Огонь. Зверюга. Просто порвала», — заключила Полина Гагарина после выступления конкурсантки.

Строкаченко присоединилась к команде Василия Вакуленко.

Петербурженка Алиса Супронова представила на суд жюри песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Артистка рассказала, что её главная мечта — отправиться на Евровидение и там также исполнить композицию на русском языке. Конкурсантке, однако, не удалось покорить наставников своей интерпретацией хита. Полина Гагарина отметила, что Алисе не хватило дыхания. Правда, Сергей Шнуров подумал, что такова манера исполнения артистки.

Не повезло на шоу и Сергею Пахомову из Калининграда, представившему композицию Оскара Бентона Bensonhurst Blues. Никто из наставников не нажал заветную кнопку. Впрочем, сразу после выступления Сергей Шнуров заявил, что жалеет об этом и теперь кусает локти. Никаких претензий члены жюри в адрес конкурсанта не высказали.

Анна Александрова из Ростова-на-Дону выбрала для участия в «Голосе» хит группы No Doubt Don’t Speak. Своим зажигательным исполнением она привлекла внимание Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. Последний назвал её выступление задорным, «в лучших традициях Ростова, а также нормального такого французского мануша». Шнуров, в свою очередь, просто предложил девушке «выбирать сердцем». Он и стал её наставником.

Гульшан Бегимов из Калужской области заявил, что не считает себя талантливым, однако таковым его называют многие друзья. Они и уговорили его принять участие в вокальном конкурсе. Он попытался покорить судейскую коллегию песней N1NT3ND0 «Чёрный пистолет». Василий Вакуленко ожидаемо нажал красную кнопку. Позднее к нему присоединилась Полина Гагарина. Гульшан вошёл в состав команды Басты.

«Я не поверил своим ушам, что так классно можно сделать нашу «хулиганочку», — отметил Вакуленко.

Жительница Санкт-Петербурга Полина Казанцева — актриса по образованию. Она отметила, что, став матерью два года назад, изменилась как внешне, так и внутренне: у неё увеличился диапазон голоса и появились «глубинные звуки». Новое самоощущение подвигло артистку на участие в «Голосе».

Судьи, однако, не оценили её исполнение композиции Kovacs My Love. Полина Гагарина объяснила, что конкурсантка выбрала крайне неудачную песню для демонстрации своих способностей. Остальные наставники сочли выступление незаконченным.

Актриса мюзиклов Дарья Январина из Кирова пришла на «Голос», чтобы проверить себя и дать маме повод для гордости. Для своего номера она выбрала песню «Весь этот мир» из диснеевского мультфильма «Русалочка». Валерий Сюткин назвал выступление Дарьи очень трогательным и радостным. В то же время наставник услышал в исполнении конкурсантки некую неуверенность.

Вакуленко отметил, что Дарья сохранила в своём номере настроение мультфильма, тогда как для участия в шоу композицию стоило доработать, чтобы показать всю силу голоса.

Красную кнопку не нажал никто из наставников.

Кирилл Суслов из Ржева представил на суд жюри песню Джоша Гробана Per te, с которой смог покорить Полину Гагарину и Валерия Сюткина.

«Мне очень понравилось. Вы деликатно исполнили, никакого пережима. Обычно это — одна из болезней (плюс волнение) у вокалистов. Они хотят понравиться и толкают голос впереди себя», — сказал Валерий Сюткин. Он добавил, что артисту необходимо найти правильный репертуар, а что-то менять в исполнении необязательно, поскольку конкурсант «поёт сердцем».

Кирилл изначально стремился попасть к Полине Гагариной.

Сюткин забрал в свою команду следующего участника — Михаила Жигалёва. Он исполнил казачью народную песню «Ой, то не вечер». Помимо самого выступления наставник оценил выбор композиции, подчеркнув, что старается поддерживать «отечественного производителя впечатлений».

Закрыло концерт выступление Александры Мостовяк с песней Адель Someone Like You. Артистка участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети», где боролась за победу под руководством Димы Билана и дошла до этапа поединков. Во взрослом конкурсе Александра присоединилась к команде Полины Гагариной.

По итогам пятого выпуска в коллективе Сергея Шнурова 11 конкурсантов. Десять человек продолжат соревноваться под руководством Валерия Сюткина. По девять человек присоединились к командам Полины Гагариной и Василия Вакуленко.

Лучшим наставником выпуска в очередной раз стал Баста. Ему отдали свои голоса 36% зрителей.