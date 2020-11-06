Искал ответы на вопросы и очень любил жизнь: коллеги, друзья и поклонники вспоминают Михаила Жванецкого

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий. Соболезнования в связи со смертью Жванецкого выражают его друзья, коллеги и почитатели его таланта. В воспоминаниях окружения артиста он останется человеком невероятного ума и огромного масштаба, непревзойдённым мастером слова, великим писателем, который любил людей и саму жизнь.

В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти писателя-сатирика, сценариста и режиссёра, народного артиста России Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.

Новость о кончине артиста сообщила в своём Instagram певица Алла Пугачёва.

«Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце», — написала Пугачёва.

Также информацию о смерти Жванецкого подтвердил его представитель.

Причины произошедшего пока не называются. Однако месяц назад, 7 октября, Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены.

«Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — рассказал тогда РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.

В беседе с Пятым каналом Сташкевич подчёркивал, что артист находится на самоизоляции.

По словам сатирика Семёна Альтова, Жванецкий последнее время чувствовал себя неважно.

«Я знаю, что он был плох, что плохо ходил. Мне говорили», — сказал Альтов телеканалу «360».

«Лучший писатель-сатирик в нашей стране»

Соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого уже выразили многие его друзья, коллеги и поклонники.

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в ходе разговора с RT отметила, что с кончиной артиста ушла целая эпоха.

Актёр и телеведущий Александр Олешко признался, что ему посчастливилось познакомиться лично и вместе поработать с легендарным сатириком.

«Огромный, большой человек, большого, необъятного таланта, невероятного ума, особенного взгляда на мир, людей — всё то, что нас окружает. Что-то он такое особенное слышал от пространства и, удивительным образом записывая, рассказывал всем нам, открывая глаза на, казалось бы, очевидные вещи», — сказал Олешко в беседе с RT.

Артист добавил, что благодарит Жванецкого за его творчество и «невероятно красивый и грандиозно талантливый период работы с Аркадием Райкиным».

«Многие репризы, которые мы слышали из уст великого артиста Райкина, были придуманы и написаны Михаилом Жванецким. Я благодарю его за книги, я благодарю его за однажды очень вовремя сказанное мне доброе слово в поддержку. Светлая ему память, и очень жаль, что нас покидают люди такого масштаба», — заявил Олешко RT.

Советский и российский писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов в беседе с RT подчеркнул, что был знаком со Жванецким с 1972 года.

«Мы с ним ездили с клубом «12 стульев» и жили с ним в одном номере в городе Томске. Я могу сказать, что до 1978 года его ни разу не напечатали в «Литературной газете»... Сегодня трудно в это поверить, но в клубе «12 стульев» он до 1980 года так ни разу и не напечатался. И только в 1978-м его стали показывать в передаче «Вокруг смеха», и он сразу стал известным и популярным на всю страну. По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране», — вспомнил Измайлов.

Михаил Жванецкий и Юрий Визбор

globallookpress.com

© Mikhail Baranov/Russian Look

Актёр театра и кино, один из создателей «Квартета И» Леонид Барац отметил, что о Жванецком можно сказать массу хороших слов.

«Он был великим писателем. Он начинал как сатирик, а стал великим писателем. И не только писателем, а великим человеком. Этот полёт проницательности, остроумия и при этом человеколюбия, которое сквозило — он любил своих героев, какими бы они ни были чудовищными, — сделал его вот таким Михаилом Михайловичем Жванецким», — сказал Барац RT.

Он подчеркнул, что ему не кажется, будто Жванецкий был мудрецом: мудрец знает ответ на все вопросы, а писатель их как раз искал.

«И искал их парадоксально, остроумно — иногда грустно, иногда печально. И очень любил жизнь. И поэтому очень грустно, что он ушёл из жизни. У него была большая, яркая, по-человечески завидная жизнь. И потеря для родственников огромная, потому что когда рядом с тобой такой человек, то это он формирует твою жизнь, он её организовывает, он и является твоей жизнью. И когда уходит такой человек, то дальше нужно иметь силы, чтобы сориентироваться, как жить после такого человека», — добавил артист.

Он сказал, что ещё не звонил своему отцу — журналисту и директору Всемирного клуба одесситов Григорию Барацу.

«Я думаю, что он сейчас очень переживает. Я его видел один раз плачущим. Думаю, что сейчас второй раз, когда это происходит», — заключил актёр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил родственникам Жванецкого слова сочувствия и поддержки.

«Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый взгляд в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан. А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными — что называется, «ушли в народ», — цитирует Лаврова официальная страница внешнеполитического ведомства в Facebook.

Соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого выразил и министр обороны России Сергей Шойгу.

«Михаил Михайлович принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства. Его ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Министр подчеркнул, что сатирик «заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться».

Также свои соболезнования родным сатирика выразил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

«Мы потеряли великого человека, который «протирал нам очки». Мы его глазами смотрели на всё, что вокруг нас, и это давало нам силу жить в очень непростые времена. Он перенёс в культуру еврейскую традицию смеяться над всем, над чем можно смеяться, и ещё громче смеяться над тем, над чем смеяться нельзя», — сказал Каннер ТАСС.

1982 год

© Анатолий Гаранин/РИА Новости

О смерти сатирика высказался и президент Украины Владимир Зеленский.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал Зеленский в Twitter.

Сатирик из Одессы

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Михайлович (Маньевич) Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Он получил образование в Одесском институте инженеров морского флота и несколько лет работал по профессии.

Ещё во время учёбы Жванецкий начал заниматься творчеством: он писал монологи и миниатюры и выступал с ними на сцене основанного им же студенческого театра миниатюр «Парнас-2». В 1963 году артист познакомился с Аркадием Райкиным, который высоко оценил работы Жванецкого и включил их в репертуар Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Вскоре сам писатель вошёл в штат театра. Параллельно Жванецкий сотрудничал и с другими артистами.

В последующие годы писатель работал в Одесской филармонии и в Московском театре эстрады и миниатюр (впоследствии — Московский театр «Эрмитаж»). В последнем он выполнял обязанности помощника главного режиссёра.

В 1988 году Михаил Жванецкий открыл собственный Московский театр миниатюр, которым руководил до конца жизни.

За годы своей творческой деятельности Михаил Жванецкий выпустил более десяти книг. В их числе — «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса», «Тщательней...», «Не продолжай короткое», «Жаркое лето».

В 2001 году Михаил Жванецкий получил звание заслуженного деятеля искусств России. Также он удостоен орденов Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» III степени.