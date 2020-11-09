Из лагеря — к разработке ядерного оружия: на телевидении выходит сериал «Бомба»

9 ноября на телеканале «Россия 1» состоится премьера сериала «Бомба» о жизни и работе советских физиков. По сюжету, группе учёных поручают создать атомную бомбу. За год им предстоит придумать технологию и построить объекты для реализации проекта. Герои приступают к работе, параллельно пытаясь решить личные проблемы и сгладить конфликты внутри коллектива. Главные роли в сериале исполнили Виктор Добронравов, Евгений Ткачук и Евгения Брик.

В понедельник, 9 ноября, на телеканале «Россия 1» начинается показ восьмисерийной ленты «Бомба» режиссёра Игоря Копылова («Крылья Империи», «Ржев», «Ленинград 46»). Её производством занималась компания Валерия Тодоровского, а сам кинематографист выступил в качестве продюсера проекта. Центральные роли в сериале исполнили Виктор Добронравов, Евгений Ткачук и Евгения Брик.

Сюжет «Бомбы» частично основан на реальных событиях. В нём фигурируют такие исторические личности, как Игорь Курчатов, Лаврентий Берия, Нильс Бор, Юлий Харитон и Борис Ванников. Экранным персонажам даже придали некоторое внешнее сходство с прототипами. По словам режиссёра, для создания убедительных образов команда проекта старалась как можно больше узнать о манерах и характерах политических и научных деятелей. Ну а в главных героях ленты воплощены собирательные образы учёных.

В августе 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму. В результате взрыва мгновенно погибли около 80 тыс. человек, но жертв бомбардировки было куда больше — многие скончались от последствий радиации. Спустя три дня мишенью американских лётчиков стал город Нагасаки.

По сюжету, между этими бомбардировками герои сериала, лучшие советские учёные во главе с Курчатовым, получают особое задание от Берии — создать собственную атомную бомбу. Работа предполагает строительство ряда крупных объектов, а также нескольких полноценных закрытых городов, в которых предстоит трудиться физикам. На выполнение задания даётся лишь год.

© Кадр из сериала «Бомба»

Герои тут же берутся за работу, однако эти научные изыскания лишь ненадолго удерживают внимание аудитории: сюжет продвигается вперёд неспешно, в первых сериях значительную его часть составляют дискуссии.

Разнообразие в повествование вносят личные истории персонажей, приправленные интригами и органично вплетённые в основной сюжет.

В числе привлечённых к работе над бомбой специалистов оказывается талантливый физик Михаил (Ткачук). Ранее из-за конфликта с Берией он попал в лагерь, а спустя четыре года был выпущен по амнистии в том числе благодаря коллеге и другу Кириллу (Добронравов). Вернувшись домой, Михаил узнаёт, что его возлюбленная Анна (Брик) вышла замуж за Кирилла. В то же время герою оказывает знаки внимания кастелянша Соня (Аглая Тарасова), фигурантка ещё одного любовного треугольника.

Но научные поиски и романтические интриги — далеко не всё, на чём держится сериал. Одной из главных его тем стал вопрос личной ответственности учёных за создание бомбы.

Часть героев не хотят разрабатывать бомбу, поскольку опасаются за последствия для человечества. «Это же бесчеловечно — делать такое оружие. Мы же не фашисты», — отмечает один из персонажей. Но есть и те, кто жалеет, что подобного оружия не было раньше.

Отдельного внимания заслуживает драматичная история Михаила — пожалуй, самого многогранного героя. До ареста физик зарекомендовал себя как гениальный учёный, фанат своей работы. После освобождения он с ужасом понимает, что сильно изменился за годы заключения и многое потерял в профессиональном плане. Михаил беспрерывно находится в конфликте с собой и с окружающим миром, что удалось крайне убедительно донести актёру Евгению Ткачуку.

«В течение всей картины с ним происходят серьёзные внутренние перемены. Он по-новому осознаёт себя не только в жизни, но и в науке. Мой персонаж в постоянном внутреннем конфликте с советской системой, которая его подавила. Он был в лагере и по возвращении сталкивается с неудачами в научных кругах. Только любовь зажигает в нём ощущение, которое помогает ему работать даже не над созданием атомной бомбы, а над поддержанием мира в мире», — объяснил артист.

© Кадр из сериала «Бомба»

Впрочем, в проекте нашлось место и юмору. Так, на примере свадьбы главных героев авторы сериала показали, как отличается жизнь учёных от жизни далёких от науки людей. В целом мероприятие не выбивается за рамки привычного формата, однако частушки здесь тематические, а юмор — профессиональный. Даже в поздравлениях молодожёнов зашифрованы задачи, которые решит далеко не каждый.

Забавляет и отношение простых людей к физикам, которое иронично выразила мать Анны, героиня Натальи Сурковой: «Ходите, как не от мира сего, бормочете что-то. Протоны, нейтроны... И вот такое несчастье: дочка — учёный».

«Бомба» привлекает прежде всего тематикой, свежей для российских многосерийных телепроектов, героями которых обычно становятся бравые следователи или женщины с непростой судьбой. Авторы новой ленты попытались показать изнутри работу и жизнь учёных — и сделать это увлекательно. Диалоги героев не перегружены научными терминами, а информация доносится простым языком, что позволяет вникнуть в происходящее на экране даже неподготовленному зрителю.