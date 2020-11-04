Битва под Москвой и тайны Дома на набережной: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг в прокат выходит историческая драма «Подольские курсанты», рассказывающая о событиях октября 1941 года, когда 3,5 тысячи курсантов и их командиров отправились оборонять Ильинский рубеж. Также российские кинематографисты выпускают сразу два мрачных триллера: «Кольская сверхглубокая» — об окружающих скважину в Мурманской области легендах и «Побочный эффект» — о мистических событиях в московском Доме на набережной. В числе других премьер — драмеди Ноа Баумбака «Пока мы молоды», южнокорейская лента «Женщина, которая убежала» и криминальный боевик «Выбивая долги» от режиссёра «Отряда самоубийц».

«Подольские курсанты»

В фильме рассказывается о подвиге курсантов, которые в октябре 1941 года сдерживали фашистских захватчиков на Ильинском рубеже. Всего на оборону отправились 3,5 тысячи курсантов и их командиров. Из них, по данным историков, около 2,5 тысяч погибли.

В первую очередь картина «Подольские курсанты» привлекает исторической точностью, которая прослеживается как в сюжете, так и в постановке. Оружие, одежда и декорации в фильме максимально приближены к реальным.

Некоторые ключевые сцены ленты воссозданы документально. Например, поставленный по фотографиям финальный бой.

Режиссёр проекта — Вадим Шмелёв, генеральный продюсер — Игорь Угольников. Последний также работал над фильмом «Брестская крепость». Роли в ленте исполнили Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Артём Губин, Игорь Юдин, Любовь Константинова и другие артисты.

«Пока мы молоды» (While We're Young)

Мировая премьера драмеди Ноа Баумбака «Пока мы молоды» состоялась еще в 2014 году, однако до российских кинотеатров фильм добрался только сейчас. За прошедшие годы мастер картин о семейных взаимоотношениях и душевных кризисах выпустил ещё несколько ярких работ. В их числе — «Брачная история» 2019 года, обернувшаяся для кинематографиста настоящим триумфом: проект получил высочайшие оценки критиков и был номинирован на «Оскар» в шести категориях, в том числе как лучший фильм и за лучший сценарий.

Центральные роли в ленте «Пока мы молоды» исполнили Бен Стиллер и Адам Драйвер, в дальнейшем неоднократно работавшие с кинематографистом. Также в фильме задействованы Наоми Уоттс, Аманда Сейфрид и другие артисты.

В центре сюжета — возлюбленные Джош и Корнелия. У них нет детей, хотя обоим уже за 40. Герои замечают, что отдаляются от друзей, которые уже успели обзавестись семьями. Случайно они знакомятся с 25-летними парнем и девушкой. В них, весёлых и жизнерадостных, Джош и Корнелия узнают себя в молодости. Они заражаются от новых друзей энергией и, чтобы быть с ними на одной волне, радикально меняют увлечения, а со временем — и отношение к жизни.

«Женщина, которая убежала» (Domangchin yeoja)

Начиная с 2008 года режиссёр из Южной Кореи Хон Сан Су пять раз штурмовал Берлинале. Наконец, лента «Женщина, которая убежала» принесла ему «Серебряного медведя» — таким образом, Хон Сан Су удалось повторить успех своего соотечественника Ким Ки Дука.

Организаторы Берлинале сравнивают Хон Сан Су с Антоном Чеховым. В ленте много недоговорённостей, и одно только её название заставляет зрителя задаваться вопросами: кто же та женщина, что убежала? От чего и почему она пытается скрыться?

По сюжету, Гам Хи (её играет муза режиссёра Ким Мин Хи) впервые за пять лет брака разлучается с отправившимся в командировку мужем. Героиня встречается с тремя подругами, и они начинают говорить о жизни.

«Выбивая долги» (The Tax Collector)

После работы над фантастическими лентами «Отряд самоубийц» и «Яркость» режиссёр Дэвид Эйр возвращается к привычному для себя жанру криминальных боевиков.

Крипер и Дэвид — «сборщики налогов». Они работают на авторитетного бандита и собирают часть прибыли с десятков преступных группировок. Однажды герои вступают в конфликт с влиятельным конкурентом их босса. Тот решает развязать криминальную войну.

Главную роль в фильме исполнил Шайа ЛаБаф. Ранее он снялся у Эйра в «Ярости» и удивил всех своей преданностью работе, согласившись на удаление зуба. Для новой роли артист также пошёл на жертвы и набил на весь торс татуировку с изображением Мадонны и клоуна.

Впрочем, по мнению автора Variety Питера Дебрюджа, настоящая звезда проекта — не самоотверженный ЛаБаф, а менее опытный актёр Бобби Сото, сыгравший Дэвида.

«Представьте себе молодого Че Гевару с аккуратной метросексуальной бородой, и вы поймете, что Эйр увидел в актёре, который легко мог бы стать знаменитым», — пишет Дебрюдж.

«Побочный эффект»

События триллера «Побочный эффект» разворачиваются Доме на набережной, о котором среди москвичей ходят мрачные легенды. Именно там живёт главная героиня — загадочная Мара в исполнении Александры Ревенко. К ней за помощью приходит архитектор Андрей (Семён Серзин), чья жизнь перевернулась после ограбления. Произошедшее оказало сильнейшее влияние на жену Андрея — Олю (Марина Васильева). Мара приглашает пару пожить у неё и обещает избавить девушку от тяжёлых воспоминаний. Вскоре состояние Оли улучшается, однако в жизни героев начинают происходить ещё более страшные вещи.

«Побочный эффект» — первый режиссёрский проект Алексея Казакова, сценариста лент «Горько» и «Самый лучший день». Постановщик подчеркнул, что, несмотря на мистическую атмосферу картины, ему было интересно показать «столкновение героев с реальными проблемами, которые сами по себе уже страшные». Таинственность и мистичность истории, по словам Казакова, лишь дополняют картину, и «делают всё ещё веселее и страшнее».

«Кольская сверхглубокая»

Бурение Кольской сверхглубокой скважины в Мурманской области началось в 1970 году. С тех пор работы на объекте несколько раз прерывались из-за ряда аварий, а в 1990-х были полностью остановлены. Глубина скважины составила 12262 метра, что на тот момент было рекордом.

В последующие годы появилось множество легенд, связанных с причинами прекращения бурения. Согласно одной из них, на дне скважины были якобы записаны крики грешников в аду. В зарубежных СМИ объект так и прозвали — «колодцем в ад».

Эта легенда легла в основу фильма Арсения Сюхина. По сюжету группа учёных отправляется в скважину, чтобы узнать, что там произошло. Под землёй исследователи обнаруживают нечто страшное, что может привести к смерти всего живого.

В ходе работы над картиной её создатели вдохновлялись постановкой фильмов «Чужой» и «Нечто». Главную роль исполнила сербская актриса Милена Радулович («Балканский рубеж»).