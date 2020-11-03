Русский или иностранец: тест RT об отечественных и зарубежных правителях

Наделённые властью имеют довольно много похожих обязанностей. Из-за этого в их биографиях неизбежно возникают определённые параллели, из-за которых можно даже перепутать некоторых государственных деятелей. Пройдите тест RT и попробуйте вспомнить, какие истории относятся к жизни российских, а какие — иностранных правителей.

РИА Новости

© Нина Алексеева