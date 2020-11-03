Русский или иностранец: тест RT об отечественных и зарубежных правителях

Короткая ссылка
Святослав Князев, Татьяна Худякова
Наделённые властью имеют довольно много похожих обязанностей. Из-за этого в их биографиях неизбежно возникают определённые параллели, из-за которых можно даже перепутать некоторых государственных деятелей. Пройдите тест RT и попробуйте вспомнить, какие истории относятся к жизни российских, а какие — иностранных правителей.
Русский или иностранец: тест RT об отечественных и зарубежных правителях
  • РИА Новости
  • © Нина Алексеева

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить