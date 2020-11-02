Водный мир: тест RT о морях России

Берега России омываются 13 морями, среди которых есть одно внутреннее, а остальные принадлежат к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. За счёт этого Россия включена в международную морскую торговлю, а многие портовые города страны известны своим колоритом. Насколько хорошо вы знаете российские моря и всё, что с ними связано? Проверьте себя с помощью теста RT.

РИА Новости

© Игорь Подгорный