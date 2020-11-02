Водный мир: тест RT о морях России

Короткая ссылка
RT
Берега России омываются 13 морями, среди которых есть одно внутреннее, а остальные принадлежат к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. За счёт этого Россия включена в международную морскую торговлю, а многие портовые города страны известны своим колоритом. Насколько хорошо вы знаете российские моря и всё, что с ними связано? Проверьте себя с помощью теста RT.
Водный мир: тест RT о морях России
  • РИА Новости
  • © Игорь Подгорный

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить