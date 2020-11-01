Речь изначальная: тест RT о древнерусских словах

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В современном русском языке насчитывается более 150 тыс. слов, и происхождение у них самое разное. Одни заимствованы из иностранных языков, другие появились относительно недавно, а есть слова, которым сотни лет, пришедшие из древнерусского. Некоторые старославянские слова постепенно видоизменились или канули в Лету. Хорошо ли вы знаете их значения? Проверьте себя с тестом RT.
Речь изначальная: тест RT о древнерусских словах
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

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