Речь изначальная: тест RT о древнерусских словах

В современном русском языке насчитывается более 150 тыс. слов, и происхождение у них самое разное. Одни заимствованы из иностранных языков, другие появились относительно недавно, а есть слова, которым сотни лет, пришедшие из древнерусского. Некоторые старославянские слова постепенно видоизменились или канули в Лету. Хорошо ли вы знаете их значения? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Сергей Пятаков