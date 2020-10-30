Устремлённые в небеса: тест RT о знаменитых башнях России

У многих древних городов России есть свои особые визитные карточки — фортификационные сооружения. Одни из самых заметных среди них — башни. Таким разнообразием этих укреплений может похвастаться мало какая страна. В России можно встретить не только традиционные русские, но и кавказские, античные, татарские башни и даже средневековый европейский донжон. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории отечественной фортификации.

РИА Новости

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