Кругом вода: тест RT про острова России

В России более тысячи островов, и многие из них играли важную роль в отечественной истории и культуре. Соловецкие острова известны не только своим исправительно-трудовым лагерем, но и монастырём. Кижи — не только памятник деревянного зодчества, но и остров в Онежском озере. Крупнейший остров России Сахалин — единственный субъект федерации, омываемый со всех сторон морем. Что ещё можно вспомнить про острова России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Илья Тимин