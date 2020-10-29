Кругом вода: тест RT про острова России

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RT
В России более тысячи островов, и многие из них играли важную роль в отечественной истории и культуре. Соловецкие острова известны не только своим исправительно-трудовым лагерем, но и монастырём. Кижи — не только памятник деревянного зодчества, но и остров в Онежском озере. Крупнейший остров России Сахалин — единственный субъект федерации, омываемый со всех сторон морем. Что ещё можно вспомнить про острова России? Проверьте себя с тестом RT.
Кругом вода: тест RT про острова России
  • РИА Новости
  • © Илья Тимин

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