Огнём и мечом: тест RT об истории русского оружия

Русское оружие известно за пределами страны, достаточно вспомнить о легендарном автомате Калашникова, популярном во всём мире. Но история русского оружия началась много раньше. Клинки из челябинского Златоуста снискали признание ещё до революции, ППШ-41 — полноправный символ победы в Великой Отечественной войне. Что вы знаете про русское оружие и его историю? Проверьте себя с тестом RT.

© Максим Богодвид/РИА Новости