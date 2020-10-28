Огнём и мечом: тест RT об истории русского оружия

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RT
Русское оружие известно за пределами страны, достаточно вспомнить о легендарном автомате Калашникова, популярном во всём мире. Но история русского оружия началась много раньше. Клинки из челябинского Златоуста снискали признание ещё до революции, ППШ-41 — полноправный символ победы в Великой Отечественной войне. Что вы знаете про русское оружие и его историю? Проверьте себя с тестом RT.
Огнём и мечом: тест RT об истории русского оружия
  • © Максим Богодвид/РИА Новости

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