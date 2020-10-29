Между семейной комедией и фильмом ужасов: какими получились «Ведьмы» Роберта Земекиса

В российский прокат вышло фэнтези «Ведьмы» режиссёра Роберта Земекиса, основанное на одноимённом романе британского сказочника Роальда Даля. По сюжету мальчик и его бабушка отправляются на курорт, куда также на ежегодный шабаш слетелись десятки могущественных чародеек. Мальчик узнаёт об их планах по превращению всех детей в мышей, а затем и сам становится грызуном. В новом облике он попытается остановить ведьм и спасти других детей от печальной участи. Роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Джазир Бруно, Октавия Спенсер и Стэнли Туччи.

В четверг, 29 октября на экраны российских кинотеатров выходит фэнтези «Ведьмы».

К созданию этого фильма приложили руку сразу несколько лучших сказочников и мастеров фантастического кино современного Голливуда. Режиссёрское кресло проекта занял постановщик лент «Рождественская история», «Назад в будущее» и «Кто подставил кролика Роджера» Роберт Земекис. Над сценарием вместе с ним работал Гильермо дель Торо, соавтор скриптов фильмов франшизы «Хоббит» и обладатель «Оскара» за фантастическую драму «Форма воды». И он, и Земекис занимались продюсированием «Ведьм» наряду с Альфонсо Куароном («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Лабиринт Фавна»).

Несмотря на обилие громких имён, больше всего в этой многообещающей истории считывается почерк четвёртого мастера фэнтезийного жанра — британского писателя Роальда Даля, чей роман «Ведьмы» лёг в основу картины.

Главный герой — маленький мальчик в исполнении начинающего актёра Джазира Бруно. После смерти родителей он отправляется жить к бабушке (Октавия Спенсер) и от неё узнаёт о существовании ведьм, которые, оказывается, живут среди обычных людей и мечтают истребить детей.

Вскоре мальчик впервые встречает ведьму, и бабушка решает спрятать внука подальше от неё. Вместе с бабушкой мальчик отправляется на курорт в роскошный отель. По трагическому стечению обстоятельств туда же на ежегодный шабаш приезжают несколько десятков ведьм. Главный герой невольно оказывается свидетелем слёта, на котором чародейки обсуждают план превращения всех малышей в мышей, а в довершение и сам становится грызуном. В новом облике ему будет непросто остановить могущественных дам и спасти сверстников.

© Кадр из фильма «Ведьмы» (2020)

Сюжет фильма практически не отступает от текста книги. Кинематографисты крайне бережно отнеслись к первоисточнику и сохранили как ключевые сцены и фразы, так и характер повествования в целом. За последнее отвечал Крис Рок, блистательно справившийся с ролью рассказчика.

Впрочем, кое-что своё Земекис и его коллеги в сюжет всё же привнесли. Большинство их идей пошли на пользу спорной (как практически всё творчество Даля) истории, однако некоторые нововведения вызывают вопросы.

Главными героями вместо европейцев стали афроамериканцы, а действие перенеслось из Англии и Норвегии 1980-х в США 1960-х. Это решение позволило эксплуатировать яркую и колоритную атмосферу тех лет с соответствующим антуражем: характерными костюмами и причёсками, старыми проигрывателями, ностальгическим саундтреком и жареными крылышками на ужин.

Кроме того, благодаря переносу во времени и пространстве в сюжет добавились отсылки к вуду, а героиня Октавии Спенсер обрела новые увлечения.

Если в книге бабушка — ведьмофил в отставке (вот почему она так много знает о ведьмах), то здесь она увлекается нумерологией, гадает на камнях и лечится травами. Впрочем, хотя это решение и добавило колорита и объяснило бабушкину прозорливость, оно не выглядит рациональным или необходимым.

Так, при всех способностях и знаниях героини её навыков не хватает даже на то, чтобы вылечить собственный кашель — не говоря уже о борьбе с ведьмами. К слову, присутствие этого кашля, который возникает только при необходимости создания более драматичной обстановки, а в остальное время напрочь отсутствует, тоже не оправдано сюжетом.

В числе других избыточных находок авторов фильма — нарисованный кот, который, по идее, должен представлять для мышей угрозу, однако на деле к ним совершенно равнодушен. Инстинкты кота, опять же, проявляются лишь однажды, в угоду сюжету. В остальное время животное благополучно игнорирует бегающих вокруг него грызунов.

Не к месту пришёлся и намёк на положение афроамериканцев в те годы. Американским кинематографистам всегда есть что сказать о расовой сегрегации в США, а перенос в 1960-е ещё и создаёт для этого оптимальные условия, однако в данном случае тема упоминается лишь однажды, а в дальнейшем вообще никак не раскрывается. Вероятно, создатели ленты решили не нагружать детский фильм взрослыми проблемами — но в таком случае неясно, к чему вообще были эти намёки.

© Кадр из фильма «Ведьмы» (2020)

Впрочем, есть в ленте Земекиса и удачные нововведения. Так, авторы картины уделили большое внимание проработке характеров и взаимоотношений. В частности, в фильме показаны переживания мальчика после смерти родителей и его отношения с бабушкой. Довольно плоская в книге, на экране героиня Октавии Спенсер — яркая, обаятельная, уверенная в себе, находчивая женщина, которая готова на всё ради близких. Эта бабушка — лучший друг мальчика. Она всегда способна найти нужные слова, поддержать его, ободрить и утешить.

Такой подход позволил сделать историю гораздо более эмоциональной, душевной и семейной.

Из оригинального сюжета исчезли долгие беседы и прочие затянутые эпизоды, за счёт чего фильм получился динамичным. Также в нём сглажены некоторые сцены, и благодаря этому лента, в отличие от первоисточника, больше развлекает, а не пугает. Так, например, мальчику в облике мыши не отрубают хвост и он не истекает кровью. Очень аккуратно авторы обошли и историю о том, что стало с превратившейся в курицу девочкой. В книге этот момент тоже не раскрывается, однако Роальд Даль абстрактно рассказывает, что ведьмы превращают детей в фазанов и радуются, когда их съедают собственные родители.

Визуальный ряд картины вышел максимально ярким и жизнеутверждающим. Цветами, стилистикой и обилием нижних ракурсов (они демонстрируют мир глазами ребёнка и мышей) фильм порой напоминает ленту Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика», также снятую на основе повести Роальда Даля. Кроме того, в «Ведьмах» крайне мало спецэффектов, благодаря чему опять же картинка получилась менее страшной и более реалистичной.

При этом авторы ленты практически не изменили совершенно несчастливый оригинальный конец, который более органично вписался бы в детский ужастик. Завершение ленты идёт вразрез с оптимистичной основной историей.

Также из-за постоянных попыток съёмочной группы скрыть всё страшное сильно снизился градус напряжения в целом и в фильме осталось мало по-настоящему захватывающих сцен.

© Кадр из фильма «Ведьмы» (2020)

Роли в картине, помимо Октавии Спенсер и Джазира Бруно, исполнили Стэнли Туччи, Чарльз Эдвардс, Моргана Робинсон и другие. Они органичны в своих ярких и отчасти карикатурных образах, вполне уместных для детского фэнтези. Однако все задействованные актёры, какими бы выразительными и талантливыми они ни были, тут же теряются и меркнут при появлении в кадре Энн Хэтэуэй, сыгравшей Величайшую Самую Главную Ведьму.

На этот раз актриса предстала в непривычном для себя комедийном образе, объединяющем сразу несколько киношных злодеев.

В парике и розовом плаще с бантом она похожа на профессора Амбридж из «Гарри Поттера», грим Хэтэуэй очевидно отсылает к Джокеру, а мотивы и некоторые ужимки — к Пеннивайзу.

Актрисе удалось в полной мере перевоплотиться в одновременно злобную, мерзкую и необычайно комичную чародейку, каждое появление которой на экране стало событием. В этом образе своим эмоциональным диапазоном и незабываемыми кривляньями Энн Хэтэуэй вполне могла бы составить серьёзную конкуренцию мастеру нелепых комедийных ролей Джиму Керри.

Когда на площадке встречается столько талантливых кинематографистов, зритель невольно ожидает от них редкий шедевр. Однако то ли по причине отсутствия какой-то творческой гармонии, то ли из-за слабого первоисточника («Ведьмы» — далеко не лучшая работа Роальда Даля) этот фильм таковым не стал. Тем не менее перед нами — весёлая, добрая и очень душевная семейная лента, способная зарядить аудиторию оптимизмом и дать ей насладиться талантливой постановкой и великолепной актёрской игрой.