Возвращение сестёр Сандерсон: что известно о сиквеле фильма «Фокус-покус»

Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими вернутся к ролям ведьм, сестёр Сандерсон, в продолжении комедии 1993 года «Фокус-покус». Оригинальный фильм о салемских чародейках провалился в прокате, однако со временем завоевал любовь зрителей и стал хэллоуинской классикой. Режиссёром сиквела выступит Адам Шенкман, работавший над картинами «Свадебный переполох» и «Лак для волос». За сценарий отвечает Джен Д'Анджело («Трудоголики»).

Исполнительницы главных ролей в популярной комедии 1993 года «Фокус-покус» Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими появятся в сиквеле ленты, премьера которого состоится на видеосервисе Disney+. Об этом в эфире утреннего шоу на телеканале Fox 5 сообщила Мидлер.

«Они захотели снять фильм, спросили у нас, интересует ли нас такая возможность, и мы все, разумеется, сказали да», — рассказала актриса.

Впервые о планах Disney на производство сиквела стало известно осенью 2019 года. В качестве сценариста и продюсера к фильму на начальном этапе присоединилась Джен Д'Анджело, работавшая над сериалом «Трудоголики». Она должна была придумать, как привлечь в проект оригинальный каст.

При этом, как отмечает Collider, неясно, будут сёстры Сандерсон главными героинями ленты или же их место займут ведьмы нового поколения.

Постановщик проекта — Адам Шенкман. В его арсенале такие популярные ленты, как «Свадебный переполох», «Спеши любить» и «Лак для волос». Дата премьеры фильма пока неизвестна. По данным Variety, с марта Шенкман занимался подготовкой к съёмкам другого проекта — второй части музыкального фэнтези «Зачарованная» с Эми Адамс, Джеймсом Марсденом и Патриком Демпси в главных ролях. Не исключено, что сперва постановщик закончит работу над мюзиклом, а уже после вплотную займётся продолжением истории 1993 года.

Съёмки сиквела — не единственная возможность для Сары Джессики Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими вернуться к своим ролям в «Фокус-покусе» после 27-летнего перерыва. Актрисы воссоединятся 30 октября на виртуальном благотворительном мероприятии «В поисках сестёр Сандерсон».

«Так дивно было побывать персонажами, которых мы исполняли 27 лет назад. И облачаться во всё это... Дивно потому, что мы вернулись ровно к тем же отношениям и к тому же поведению на экране, что и 27 лет назад. Словно мы отвлеклись от этого дела всего на одни выходные», — поделилась своими ощущениями Бетт Мидлер.

Классика Хэллоуина

Мировая премьера комедии «Фокус-покус» состоялась в США в июле 1993 года. Авторы ленты рассчитывали собрать внушительную кассу благодаря школьным каникулам. Также выбор даты выхода в прокат в пользу лета позволил избежать конкуренции с лентой Генри Селика и Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством». Осенью фильм вышел ещё в ряде стран.

В «Фокус-покусе» рассказывается о трёх ведьмах — сёстрах Сандерсон. По сюжету их казнили в Салеме в 1693 году. Однако перед смертью одна из сестёр произнесла заклинание, согласно которому чародеек можно воскресить при помощи заколдованной чёрной свечи. Для этого её необходимо поджечь в их доме в канун Хэллоуина.

Спустя 300 лет ведьм случайно воскрешает мальчик, вместе с семьёй переехавший в Салем из Лос-Анджелеса. Вернувшись к жизни, сёстры понимают, что сбылся их самый страшный кошмар: Хэллоуин утратил былое мрачное великолепие и стал популярным праздником. За одну ночь героиням придётся адаптироваться к современным реалиям, а также попытаться вернуть свою магическую книгу и съесть всех детей в городе.

Режиссёром фильма стал Кенни Ортега («Классный мюзикл», «Наследники»), а за сценарий взялись Мик Гэррис, Нил Катберт и Дэвид Киршнер. После премьеры лента не имела большого кассового успеха. При бюджете в $28 млн она заработала всего $39 млн в прокате, однако позднее получила широкое распространение на DVD и стала настоящей хэллоуинской классикой.

Интересно, что фильм был прохладно встречен критиками. Его назвали не слишком увлекательным, посредственным и несмешным. Некоторые отметили, что лента едва ли может рассчитывать на интерес широкой аудитории, поскольку она перенасыщена ужасами, которые увлекут далеко не каждого ребёнка, но в то же время не сравнится с классическими хоррорами.

По подсчётам портала Rotten Tomatoes, рейтинг фильма на основе отзывов кинокритиков составляет всего 37% свежести. Однако зрители оценивают его иначе — на 71%.