Между трёх океанов: тест RT о формировании территории России

Современная Россия — крупнейшее на сегодняшний день и одно из самых больших по площади государств. Огромные просторы между Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами достались нам в наследство от предшественников — Руси, Русского государства, Российской империи и Советского Союза. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории формирования территории России.

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