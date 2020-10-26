Между трёх океанов: тест RT о формировании территории России
Современная Россия — крупнейшее на сегодняшний день и одно из самых больших по площади государств. Огромные просторы между Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами достались нам в наследство от предшественников — Руси, Русского государства, Российской империи и Советского Союза. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории формирования территории России.
- Gettyimages.ru
- © AlenaSidorova
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