Храните деньги: тест RT о русских банках

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RT
В современной России банки — это место хранения денег и ценностей граждан и правительства. Центральный банк России отвечает за выпуск национальной валюты, но у этой системы есть своя история. Первые банки в стране были учреждены в XVIII веке, а в XIX столетии они стали одним из двигателей экономики. Что ещё вы можете вспомнить про русские банки? Проверьте себя с помощью теста RT.
Храните деньги: тест RT о русских банках
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

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