Храните деньги: тест RT о русских банках

В современной России банки — это место хранения денег и ценностей граждан и правительства. Центральный банк России отвечает за выпуск национальной валюты, но у этой системы есть своя история. Первые банки в стране были учреждены в XVIII веке, а в XIX столетии они стали одним из двигателей экономики. Что ещё вы можете вспомнить про русские банки? Проверьте себя с помощью теста RT.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова