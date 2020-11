«Я молился, чтобы ребята остались живы»: как снимался фильм «Один дома»

30 лет назад в США состоялась премьера комедии Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным, Джо Пеши и Дэниелом Стерном. Изначально Коламбус не рассчитывал на успех картины в прокате, а перед началом работы над фильмом чуть ли не был готов поставить крест на своей режиссёрской карьере. Тем не менее, «Один дома» произвёл фурор и вошёл в Книгу рекордов Гиннесcа как самая кассовая американская комедия.

Тридцать лет назад, 10 ноября 1990 года, в США прошла премьера комедии «Один дома», позднее ставшей классикой семейного кино. События фильма разворачиваются незадолго до католического Рождества. По сюжету многодетная семья Маккалистеров отправляется на каникулы из Чикаго в Париж, но забывает дома одного из отпрысков — восьмилетнего Кевина. Тот на несколько дней остаётся один.

Парень радуется внезапно обретённой независимости: носится по дому, ест мороженое, смотрит взрослое гангстерское кино и делает всё, что обычно запрещали ему родители. Однако веселью приходит конец, когда на коттедж Маккалистеров обращают внимание воры Гарри и Марв. При помощи разнообразных самодельных ловушек Кевин попытается защитить свой дом от бандитов.

Идея фильма принадлежит Джону Хьюзу, сценаристу целого ряда популярных лент — «Клуб «Завтрак», «Бетховен», «Деннис-мучитель», «101 далматинец».

Хьюз считал, что его проекты столь успешны, поскольку в них рассказывается о семейных взаимоотношениях и проблемах, понятных каждому.

«Мои фильмы популярны, потому что я говорю о знакомых вещах. Хорошая семейная ссора для меня куда интереснее Армагеддона», — цитирует сценариста Кирк Ханикатт в своей книге John Hughes: A Life in Film.

К слову, на создание истории Кевина сценариста вдохновил личный опыт. Однажды, готовясь к путешествию, Хьюз составлял список вещей, которые надо не забыть, и в шутку подумал, что ему явно не стоит забывать дома детей. Он стал фантазировать на эту тему и, увидев в ней комедийный потенциал, написал сценарий.

© kinopoisk.ru

Получившийся текст автор отправил Крису Коламбусу, который после провала фильма «Отель разбитых сердец» переживал непростые времена.

«Казалось, моя режиссёрская карьера окончена или, по меньшей мере, на паузе на несколько лет. Я смирился с тем, что мне придётся вернуться к моей гораздо более успешной деятельности в качестве сценариста. Но один человек всё ещё верил в мои режиссёрские способности. Джон Хьюз», — вспоминал режиссёр.

В 2015 году Коламбус рассказывал, что он был с давних пор очарован Рождеством и сценарий ему сразу понравился. Помимо юмористической составляющей его зацепил сильный эмоциональный контекст.

«Рождество — время, когда люди переживают самое счастливое или самое несчастное время в жизни. Я решил, что это станет отличным фоном для истории о мальчике, который остался один дома на Рождество», — цитирует Коламбуса Entertainment Weekly.

Работа с детьми-актёрами

Джон Хьюз изначально видел в главной роли именно Маколея Калкина, который в 1989-м снялся в его фильме «Дядюшка Бак». Однако Коламбус отказался сразу утверждать мальчика и провёл кастинг, на который пришли сотни детей. В самом конце на пробы явился Калкин. Они с Коламбусом прочитали несколько сцен, и режиссёр понял, что начинающий артист — действительно наиболее подходящий кандидат на главную роль.

«Он не похож на идеальных голливудских детей. У него немного топорщатся уши. У него был приятный, не раздражающий голос. А кроме того, он был очень забавным», — объяснил постановщик.

Говоря о кастинге на роли других задействованных в картине детей, режиссёр подчёркивал, что от них не требовали серьёзных актёрских навыков. Главное — чтобы юные артисты были естественными.

Разумеется, из-за работы с несовершеннолетними актёрами у кинематографистов возникла масса сложностей. Так, Маколей Калкин мог сниматься только до десяти часов вечера, в то время как основная часть сюжета разворачивается именно в ночное время. По этой причине вечером команда старалась отснять все планы артиста, а ночью работать с остальными. И там, где за кадром предполагалось присутствие Калкина, его играл сам режиссёр.

«Я был Кевином Маккалистером примерно с десяти вечера до шести утра», — шутил Коламбус.

Поиски идеального дома

Ещё одним вызовом для кинематографистов стал поиск подходящего для съёмок особняка. Дом искали визуально привлекательный и уютный, но в то же время подходящий для установки многочисленных ловушек — в том числе с точки зрения ракурсов и теней.

В результате нужная локация нашлась в городке Уиннетка недалеко от Чикаго. Интересно, что владельцы коттеджа проживали в нём всё время, пока шли съёмки. Киностудия предоставила им квартиру, однако когда хозяева внимательно прочли контракт, то решили остаться дома: согласно документу, в случае отсутствия хозяев съёмочная группа могла делать на площадке всё что угодно, в том числе сносить стены.

© imdb.com

К счастью, разрушений удалось избежать. Однако уже на премьере фильма владельцы особняка увидели, что Кевин, оказывается, спилил верхушку одной из елей на заднем дворе, чтобы поставить её дома и нарядить к Рождеству.

Остальные сцены снимались поблизости от основной локации. В частности, специально для съёмок построили домик на дереве, который снесли после завершения работы над фильмом.

Также кинематографисты задействовали помещения местной школы. В бассейне, например, «построили» подвал соседского дома, чтобы потом его затопить. Кухня особняка также находилась в здании школы. Кроме того, на прилегающей территории были сняты сцены, произошедшие в бизнес-классе самолёта. А роль парижского аэропорта взял на себя чикагский международный аэропорт О'Хара.

Страшные трюки и хитрости постановщиков

Несмотря на то, что «Один дома» — семейная комедия, некоторые трюки требовали от постановщиков и каскадёров серьёзных усилий. Режиссёр отмечал, что подобные эпизоды становились смешными постфактум, но снимать их было совсем не весело.

«Мы смотрели, и я просто молился, чтобы ребята остались живы. Потом они как ни в чём не бывало поднимались, мы отсматривали запись и только тогда успокаивались настолько, чтобы смеяться», — рассказал Коламбус.

К слову, некоторые из этих трюков разрабатывались на съёмках. Как рассказал постановщик Фредди Хайс в беседе с Chicago Magazine, команда стремилась учесть ошибки других кинематографистов и добиться наибольшей убедительности в таких сценах.

«В былые времена, если нужно было изобразить падение, поскальзывание на шариках или что-то подобное, люди просто падали. Мы же хотели повысить ставки и сделать так, чтобы казалось, будто человек действительно поскальзывается на наледи — когда ноги взлетают в воздух и ты плашмя грохаешься на спину. Наш подход изменил съёмку падений в кино. Следующие 15 лет, какая бы комедия не снималась, меня приглашали на собеседование и говорили: «Мы хотим падение, как в «Один дома», — объяснил Хайс.

Стоит добавить, что в реальной жизни у бандитов было бы мало шансов выжить после встречи с Кевином Маккалистером.

В 2012 году американский врач Райан Сент Клэр рассказал порталу The Week, как «встреча» с той или иной ловушкой могла бы на самом деле отразиться на состоянии человека.

Например, утюг, упавший в одной из сцен прямо на лицо Марва, скорее всего сломал бы ему нижнюю стенку глазниц. Как результат — изуродованное лицо и нарушения зрения. Гарри из-за короткого прикосновения к раскалённой дверной ручке также мог бы получить серьёзные осложнения или вообще лишиться руки: по словам врача, если ручка светится в темноте, значит, она разогрелась до 751 градусов по Фаренгейту (400°C), тогда как секундный контакт с водой температуры 155°F (около 68°C) уже вызывает ожоги третьей степени.

После продолжительного контакта с паяльной лампой в эпизоде, когда Гарри заходит в дом через заднюю дверь, его кожа и череп должны были бы повредиться настолько, что в жизни бандиту потребовалась бы трансплантация костной ткани.

© kinopoisk.ru

Естественно, для достижения комического эффекта от травмирования злодеев съёмочной группе пришлось прибегнуть к массе ухищрений. Например, в сцене с падением Марва на обледеневшей лестнице кинематографисты немного обманули зрителей.

«Мы хотели, чтобы падение выглядело по-мультяшному, но всё выходило слишком медленно. На съёмочной площадке постоянно дежурил Джон Микелз, любимый художник Джона Хьюза. Мы взяли кусок фанеры, положили его поверх лестницы, и Микелз нарисовал на нём ступени. Всё выглядело весьма убедительно, это позволило Леону высоко вскинуть ноги, упасть на спину и вылететь из кадра», — рассказал Фредди Хайс.

Команде пришлось придумать и множество звуковых эффектов, которые бы удачно дополнили картинку. Так, в момент падения тела на землю в кадре раздаётся звук, с которым падает замороженный ростбиф. А вместо звука горящей плоти зритель может услышать, как жарится куриная кожа.

По словам монтажёра Майкла Вилхоита, звуковое сопровождение должно было получиться реалистичным, но в то же время забавным.

Ещё одна интересная история со съёмок «Одного дома» связана с гангстерским фильмом «Ангелы с грязными душами», который смотрит Кевин. Именно в нём прозвучала одна из самых узнаваемых фраз в ленте — «Сдачу оставь себе, грязное животное».

На самом деле такого фильма нет. Отдельные сцены были сняты специально для ленты Коламбуса. Они представляют собой пародию на классический нуар с характерным видеорядом, диалогами и персонажами.

Съёмки картины заняли один день, а главную роль в ней исполнил театральный актёр Майкл Гуидо. По словам артиста, через несколько дней после премьеры дети стали узнавать его на улице. Они останавливали его и цитировали диалог из фильма. Это продолжалось несколько лет.

Результаты превзошли все ожидания

После премьеры «Один дома» получил неоднозначную оценку критиков. Многие положительно отозвались об игре Маколея Калкина и остальных артистов, однако сам фильм посчитали хоть и забавным, но в то же время слишком банальным. Также рецензенты писали о невероятной жестокости, показанной в картине.

Обозреватель Washington Post Джинни Купер отмечала, что у ленты есть и масса других недостатков: братья и сёстры Кевина получились слишком непривлекательными и злыми, а родители относятся к сыну с очевидным пренебрежением. По мнению критика, самые смешные моменты фильма не блещут разнообразием, а во второй части комедия и вовсе заканчивается — на обязательной трогательной сцене, в которой ребёнок начинает учить взрослого. В ноябре 1990-го Купер предположила, что «Один дома» едва ли войдёт в список фильмов, которые традиционно смотрят в Рождество.

© kinopoisk.ru

Да и сам Крис Коламбус не рассчитывал, что лента будет успешна в прокате. Команда ожидала заработать около $40 млн при бюджете в $18 млн. Однако сборы в итоге оказались ошеломляющими.

Только в первые выходные «Один дома» собрал более $17 млн. Он возглавил бокс-офис и находился на первой строчке 12 недель. В кинотеатрах лента шла почти до конца июня. За это время фильм заработал в американском прокате почти $286 млн. Итоговые сборы ленты во всём мире составили более $476 млн, благодаря чему она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая кассовая американская комедия.

«Один дома» был номинирован на «Оскар» за лучшую песню (Somewhere in My Memory) и саундтрек, а также претендовал на «Золотой глобус» в двух категориях: лучшая комедия или мюзикл и лучшая мужская роль в комедии или мюзикле (Калкин).

Фильм «Один дома» приобрёл огромное количество поклонников во всём мире и стал настоящей новогодней классикой. Лента часто попадает в подборки лучших картин для зимних праздников. А исполнители главных ролей до сих пор ассоциируются в первую очередь именно с этим проектом.

Дэниел Стерн рассказывал, что в 2003 году он был в Ираке в охраняемом базовом лагере. Там ему предложили съездить в ювелирный магазин, чтобы актёр смог купить подарок жене.

«Едем мы на этих (военных. — RT) машинах в Багдад, и перед входом в ювелирный магазин нас окружает толпа иракских детей, выкрикивающих: «Марв! Марв!» Их было человек 16, и посреди зоны боевых действий в Багдаде они всё равно узнали во мне героя ленты «Один дома». Этот фильм буквально повсюду», — вспоминал Стерн.

В 1992 году на экраны вышел сиквел — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Ключевые роли в нём исполнили актёры из первой части, постановщиком вновь выступил Крис Коламбус. Сиквел также стал успешным в прокате, собрав $365 млн. Спустя пять лет состоялась премьера ленты «Один дома 3» с другим сюжетом и новым кастом. Её результаты уже не были столь впечатляющими — $79 млн. Следующая часть франшизы — «Один дома 4» — вообще не выходила в кинотеатральный прокат.

В 2019 году стало известно о планах Disney перезапустить франшизу для собственного стримингового сервиса. Фильм снимет Дэн Мазер («Дедушка лёгкого поведения»), а главные роли в нём исполнят Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Мачо и ботан») и Роб Делани («Форсаж: Хоббс и Шоу»). Предполагается, что сюжет ленты будет аналогичным, однако место Кевина Маккалистера займёт новый персонаж.