Жизнь в условиях коллективизации: на ТВ выходит сериал «Зови меня мамой»

26 октября состоится телевизионная премьера многосерийной драмы «Зови меня мамой» о жизни крестьян в период коллективизации и последующих политических событий. В центре сюжета — молодая пара, семейному счастью которой пытается помешать наделённый властью человек. Центральные роли в сериале исполнили Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш и Андрей Фролов.

26 октября на телеканале «Россия 1» начинается показ многосерийной драмы «Зови меня мамой».

Действие проекта охватывает три десятилетия. Сюжет разворачивается на фоне реальных исторических событий первой половины XX века, когда многие советские крестьяне пострадали от массовой коллективизации.

Создатели сериала попытались показать, как в то время жили люди и с какими трудностями им приходилось сталкиваться.

Лента начинается с приезда одного из героев на заработки в Москву. Зрителям демонстрируют напоминающие документальную хронику сцены с изображением столицы и многочисленных приезжих. Параллельно закадровый голос посвящает слушателей в планы советской власти. Всё это погружает аудиторию в атмосферу социально-политического кино.

Мы смотрим, как мужчина пытается оформить документы и устроиться на новом месте, но в это время повествование прерывают несколько эмоциональных романтичных флешбеков. Один из них затягивается и перетекает в основное действие, мгновенно меняя весь ритм и настроение ленты. К открывающей сериал истории зритель теперь вернётся не скоро.

© kinopoisk.ru

Главная героиня Татьяна (Анна Старшенбаум), дочь мельника из карельской деревни, влюбляется в юношу Николая (Алексей Барабаш). Помешать их союзу изо всех сил пытается родственник сельского председателя Василий (Андрей Фролов), предложение руки и сердца которого девушка отвергла. Он, ответственный за коллективизацию сельского хозяйства в деревне, третирует влюблённых и их близких. Чтобы спастись от местного диктатора, молодые уезжают в столицу. В этом растянувшемся на годы путешествии они столкнутся со множеством испытаний и попытаются сохранить свои чувства.

Уже первые сцены наглядно демонстрируют, как сильно политические события влияли на жизнь простых людей.

Знакомая пока лишь на словах коллективизация прочно вплетается в повседневный быт и становится его неотъемлемой частью.

Возмущённые и испуганные крестьяне как будто забывают обо всём остальном. Отныне в каждом разговоре прослеживается одна и та же тема. Даже во время сватовства в ожидании невесты гости спорят о плюсах и минусах проводимой политики.

В страхе перед будущим многим приходится изменить свои казавшиеся непререкаемыми приоритеты. Так, отец Татьяны, который всегда обещал ей позволить самой выбрать суженого, осознаёт, что может лишиться мельницы, и меняет своё мнение. Единственное спасение он видит в богатом и высокопоставленном зяте, при этом счастье дочери уходит на второй план.

© kinopoisk.ru

Непростые фоновые события оставляют потенциал для подробного и многогранного раскрытия особенностей жизни в то время. Однако авторы проекта (по крайней мере, в первых сериях) сосредотачиваются на любовном треугольнике. Остальные же персонажи становятся скорее вспомогательными для развития основного сюжета, личными историями и интересными характерами они в основном не наделены. По этой причине лента, начавшаяся как политическая драма, сперва на несколько серий трансформируется в романтическую мелодраму о любви и ревности, затем — в женскую драму. Коллективизация при этом — лишь удобный инструмент в примитивном и жестоком плане антагониста.

Режиссёром проекта выступил участник Каннского кинофестиваля Сергей Пикалов («Последний», «Мымра» и «Мятеж»). В кадре звучит музыка композитора Артёма Васильева, удостоенного за свои сочинения ряда наград, в том числе премии «Золотой орёл» («Экипаж»).

Настоящей находкой для создателей сериала стала Анна Старшенбаум. Актриса органично смотрится в образе романтичной девушки из прошлого столетия. Интересно, что сама она себя в подобном амплуа не видела и всегда отдавала предпочтение ролям в проектах о настоящем времени. В паре с ней убедительно смотрится и Алексей Барабаш. Чувства Татьяны и Николая считываются по каждому взгляду и движению. Так же, без слов, становится очевидно отношение Татьяны к Василию.

Правда, вне романтического контекста характер героя Алексея Барабаша никак не раскрывается, поэтому некоторые его поступки кажутся крайне нелогичными и неожиданными. Впрочем, исполнитель роли объяснил, что он играл наивного, «простого сердечного человека, который живёт сердцем, не задумываясь».

«Он дурачок в хорошем смысле этого слова, любит одну женщину всю жизнь, много ошибается, делает глупости, но при этом остаётся человеком», — рассказал Алексей Барабаш.

Также в проекте задействованы Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина и другие артисты, блистательно воплотившие образы советских крестьян первой половины прошлого века.

«Зови меня мамой» напоминает советскую многосерийную ленту «Тени исчезают в полдень», но представляет собой более локальную вариацию на данную тему.

При просмотре необходимо помнить, что этот сериал — не историческая хроника и не эпическое кино, а реальные события, которые, по словам создателей проекта, легли в основу сценария, лишь задают условия для развития сюжета. «Зови меня мамой» — в первую очередь драма о тяжёлой жизни женщины. Но получилась она эмоциональной, чувственной и красивой и поэтому заслуживающей внимания аудитории, преимущественно женской.