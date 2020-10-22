Британский гений против русского менталитета: в сети начался показ сериала «Шерлок в России»

22 октября в интернете состоялась премьера сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли. По сюжету Шерлок Холмс расследует серию убийств, в которых подозревается персонаж под псевдонимом Джек-потрошитель. Детектив пускается по следу маньяка и оказывается на его родине — в Российской империи. Раскрыть дело герою помогут новые знакомые — доктор Карцев (Владимир Мишуков) и учительница Софья (Ирина Старшенбаум).

В четверг на видеосервисе START начался показ приключенческого детективного сериала «Шерлок в России». Режиссёром проекта выступил Нурбек Эген, работавший над такими лентами, как «Сеть», «Молот», «Шахта». Над сценарием трудился Олег Маловичко («Вторжение», «Лёд»).

В сериале объединены два ранее не связанных сюжета: история орудовавшего в Лондоне в конце XIX века серийного убийцы, известного как Джек-потрошитель, и приключения придуманного Артуром Конаном Дойлом британского детектива Шерлока Холмса.

Легендарный Шерлок в исполнении Максима Матвеева расследует серию жестоких убийств и выходит на след персонажа, которого из-за его специфического почерка прозвали Потрошителем. Холмс быстро выясняет, что подозреваемый — русский.

В погоне за преступником Шерлок отправляется в Петербург, где его ждут новые приключения и интересные знакомства, но в первую очередь — культурный шок. Удивляться нравам и мышлению русских детективу придётся в одиночку: верный напарник доктор Ватсон в первые же минуты повествования впадает в кому. Впрочем, вскоре Холмс находит ему достойную замену в лице доктора Карцева (Владимир Мишуков) и учительницы Софьи (Ирина Старшенбаум).

У героя Матвеева мало общего с традиционным Шерлоком, которого публика привыкла представлять самоуверенным и малоэмоциональным, а иногда даже заносчивым и дерзким. Новый Шерлок более мягкий и восприимчивый, порой кокетливый и даже — что совсем странно! — растерянный.

Впрочем, Холмс Матвеева сохранил некоторые характерные внешние черты (пускай и с волосами у него что-то странное), а также свой коронный дедуктивный метод.

Размышления сыщика, правда, порой выглядят слишком натянутыми. Выяснить по почерку в написанном кровью на стене сообщении, что его автор именно после этого убийства сбежал в Россию, — это не высший пилотаж, а настоящая магия. При этом дальновидным нового Шерлока назвать сложно: несмотря на выдающиеся аналитические способности, он даёт полиции настолько общее и очевидное описание преступника, что с наступлением темноты сам же оказывается первым подозреваемым.

По мнению создателей проекта, так кардинально Шерлок Холмс изменился за счёт непривычной ему обстановки.

«Из уважения к этому персонажу вся внешняя атрибутика нами сохранена. Трубка, камин, кресло, тонкий ум — всё это будет. Мне кажется, что те обстоятельства, в которые попадает персонаж (а именно — другая страна), влияют на него таким образом», — объяснил Матвеев.

Артист напомнил, что, согласно первоисточнику и остальным адаптациям, Шерлок — «социопат, гений, который боится выражения собственных чувств, считает их каким-то атавизмом, который мешает ему в работе». Здесь же, по словам Матвеева, его герой поддаётся окружению и открыто «уходит в эти чувства», чем, кстати, обусловливается и появление в ленте любовной линии.

«Шерлок в России» — оптимальное название для этого сериала. Здесь практически с первых кадров прослеживается столкновение двух культур, в котором, по словам Владимира Мишукова, и заключалась одна из основных идей проекта. Недаром именно общение с русскими больше всего поражает Холмса.

Впрочем, аналогичную реакцию поведение многих персонажей может вызвать и у зрителя. Практически все жители Санкт-Петербурга получились карикатурными. Они сразу показывают своё пренебрежение к иностранцу, не воспринимают его всерьёз и не верят методу дедукции даже когда выводы сыщика лежат на поверхности и не требуют умственных усилий. Более или менее разумным доводам герои предпочитают свои бредовые идеи: руководитель полиции, например, предлагает искать убийцу среди горилл и медведей.

С интересом к идеям Шерлока относятся лишь его новые друзья и обер-полицмейстер Знаменский, герой вездесущего Константина Богомолова. Но и тот — из своих корыстных побуждений.

Лучше всего отношение местных к Холмсу демонстрирует фраза помощницы доктора Карцева, «случайно» прозвучавшая как нелестное сравнение: «Как-то муж попугая принёс. Красивый такой, пёрышки розовые. Так он псалтырь наизусть знал!»

Дополняет всё это попытка доктора Карцева (к слову, именно герой Мишукова выглядит самым продуманным и рациональным) объяснить Холмсу русский менталитет: «Мы ещё думаем не то, что думаем на самом деле». Да, в таких обстоятельствах мир любого гения перевернётся!

Достоинством проекта стал эффектный видеоряд. Цветовыми решениями и некоторыми ракурсами картинка напоминает стильного «Шерлока Холмса» Гая Ричи и «Гоголя» Егора Баранова. Внимание декораторов к деталям позволило убедительно передать атмосферу Англии XIX века (там начинается действие сериала). Музыкальное сопровождение также похоже на саундтреки предыдущих адаптаций, что удачно дополняет ленту. Впрочем, есть здесь и крайне странное звуковое решение — хип-хоп.

Сериал «Шерлок в России» нельзя назвать не то что удачной, но и в принципе адаптацией произведений Артура Конана Дойла. Создатели проекта и сами уверяют: лента оригинальная, сравнивать её ни с чем не нужно.

«В нашем варианте много нового и в плане раскрытия характера Шерлока, и в плане окружения его другими, новыми персонажами, и в плане столкновения его с окружающей действительностью. Это действительно новый проект», — утверждает Матвеев.

Всё это правда, однако истории о приключениях знаменитого детектива, описанные в нескольких десятках рассказов и повестей, заслужили культовый статус и были экранизированы более 200 раз. Роль Шерлока исполняли Рэймонд Мэсси, Бэзил Рэтбоун, Василий Лановой, Сергей Юрский, Роджер Мур, Кристофер Пламмер, Василий Ливанов, Майкл Кейн, Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч и другие известнейшие актёры. Многие адаптации вошли в историю кино.

Естественно, избежать сравнений нового «Шерлока» с предыдущими переложениями невозможно. И именно в сравнении этот российский сериал сильно проигрывает. Впрочем, возможно, к нему было бы гораздо меньше претензий, если бы авторы проекта сфокусировались не на Холмсе, а на Джеке-потрошителе, чья история доподлинно не известна и покрыта множеством интригующих легенд. А на место Шерлока можно было бы поставить любого другого сыщика.