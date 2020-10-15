Чины и ранги: тест RT об истории воинских званий в России

На протяжении столетий роль воинских званий была куда шире, чем определение старшинства среди военнослужащих. Эта система была важнейшим социальным лифтом, достижение определённого звания в Российской империи даже давало право на потомственное дворянство, не говоря уже о других преференциях. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории отечественных воинских чинов и рангов.

© А.Ю. Аверьянов «На западной границе. Июнь 1812 г.»