Богатые плачут, бедные смеются: в интернете прошла премьера сериала «Беспринципные»

15 октября в сети появились первые эпизоды сериала Романа Прыгунова «Беспринципные», снятого по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина. Герои ленты — несколько пар, живущих в окрестностях Патриарших прудов в центре Москвы. Эти люди связаны кругом общения, в котором существует множество неписаных правил. Как «Беспринципные» разрушают иллюзии относительно красивой жизни и чем сериал может понравиться аудитории с разными вкусами — в материале RT.

15 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» стали доступны два первых эпизода нового российского мини-сериала о жизни московского бомонда «Беспринципные». Лента основана на рассказах писателя Александра Цыпкина (они вместе с супругой, Оксаной Лаврентьевой, вхожи в столичную «тусовку» и не понаслышке знакомы с изнанкой светской жизни).

Сериал представляет собой сборник историй о жителях Патриарших прудов — «волшебной страны внутри Москвы», каким видит это место рассказчик, проводник зрителей в мир денег и роскоши Славик (Павел Деревянко). По сюжету герой Деревянко делится байками о бомонде с неким писателем. Личность последнего пока держится от аудитории в секрете.

Славик — идеальный гид по миру богатых и могущественных. Окружающим он врёт каждую секунду, зато сам знает всю правду о друзьях и соседях. Герой «исповедуется» и в своих нескончаемых грешках. Он, отец семейства, ведёт жизнь альфонса и под самыми благовидными предлогами выманивает деньги у состоятельных женщин.

Впрочем, на Патриках никто не безгрешен. Ни одного персонажа не получается назвать не то что однозначно — даже преимущественно положительным. Генерал Хадяков (Пётр Фоменко) возвращается с речной рыбалки с морским окунем (естественно, купленным в магазине). Его жена, великосветская дама в исполнении Кристины Бабушкиной, отличается манерами базарной бабы.

Руководитель крупной компании Костя (Максим Виторган) ради бизнеса едва не вступает в связь с компаньоном, которого напрасно подозревал в гомосексуальных наклонностях.

Новичкам адаптироваться в этом мире непросто. Так, новый помощник Хадякова Серёжа (его играет харизматичный Сергей Епишев) с удивлением узнаёт, что по должности ему полагается любовница.

Также Патриаршие штурмуют приезжие из Питера. Герои Павла Табакова и Аглаи Тарасовой вместе снимают квартиру в престижном районе. Они с успехом и удовольствием портят друг другу личную жизнь, договариваются не влюбляться и время от времени исключительно по дружбе делят постель.

© Пресс-служба КиноПоиска

Наконец, ещё один новичок в высшем обществе Вера (Надежда Михалкова) устраивается менеджером по продажам, выведав у друзей потенциального руководителя очень личную информацию о нём. «Ничего святого», «наш человек» — такую характеристику Вера получает от коллеги (Мария Шалаева) и босса в исполнении Юрия Колокольникова.

Апогеем в этом театре абсурда становится нелепое детективное расследование. Очередной получатель переходящего подарка — бутылки элитного коньяка — выясняет, что содержимое подменено чаем. Оконфузившаяся Ира (Ингеборга Дапкунайте) распутывает цепочку дарителей и узнаёт много нового о своём окружении.

Подобная подборка характеров лишит иллюзий любого, кому хотелось бы попасть в высшее общество. При всём внешнем благополучии герои скорее вызывают жалость: они скованы своеобразной круговой порукой, включающей массу неприятных условностей. Стоит ли «сладкая жизнь» (отошлём зрителя к другому российскому сериалу о богатых и красивых) таких жертв морального порядка?

А вот наблюдать за злоключениями героев со стороны весело. «Беспринципные» — комедия характеров и положений. Смотрится она легко, а смена историй добавляет повествованию динамики.

Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и Александр Цыпкин на съёмках сериала «Беспринципные»

© Пресс-служба КиноПоиска

В сериале сильно влияние литературной основы: развитие сюжета происходит в основном в диалогах, а время и место действия не так важны (хотя съёмочной группе действительно удалось подобрать достоверные люксовые интерьеры).

Славик, как положено рассказчику, дополняет истории житейскими мудростями вроде «За принципы нужно платить больше, чем за их отсутствие» или «Твоё окружение должно быть с тобой на одном морально-нравственном уровне». Некоторые фразы Цыпкин остроумно украшает игрой слов — так, что за безобидными разговорами скрывается контент «18+».

«Беспринципные» любопытны и с позиции культурологии: в сериале подробно разобраны все аспекты жизни на Патриарших — от деталей быта до тенденций в человеческих взаимоотношениях.

А вот попытки разнообразить действие постельными сценами кажутся крайне неуместными — тот факт, что часть диалогов приходится на секс, не несёт никакой смысловой нагрузки. Персонажи получились характерными, и подобным образом делать их истории ещё более пикантными просто нет необходимости.

Справедливости ради стоит заметить, что «Беспринципные» понравятся зрителям с разными предпочтениями: некоторых развеселят конфузы с налётом пошлости, другие же оценят тонкую иронию сценаристов.