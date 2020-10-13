Продолжение истории: стала известна дата выхода второго сезона сериала «Тёмные начала»

В сети появилась дата релиза второго сезона сериала «Тёмные начала». Он выйдет 16 ноября. Ожидается, что лента затронет события второго тома одноимённой трилогии Филипа Пулмана — книги «Чудесный нож». По сюжету Лира Белаква попадает в параллельный мир, где знакомится с Уиллом Парри — мальчиком, который ищет отца. Герои вместе пускаются в странствия. Первый сезон проекта «Тёмные начала» вышел осенью 2019 года и получил преимущественно положительные оценки критиков.

Американская телевизионная сеть HBO объявила дату премьеры второго сезона сериала «Тёмные начала» (His Dark Materials). Релиз состоится 16 ноября, в 21:00 по местному времени. Кроме того, сезон появится на стриминговом сервисе компании.

Во втором сезоне к актёрскому составу проекта присоединятся Теренс Стэмп, Симона Кирби и Джейд Аноука. К своим ролям вернутся Дафни Кин (Лира Белаква), Рут Уилсон (миссис Колтер), Амир Уилсон (Уилл Парри), Джеймс Макэвой (Лорд Азриэл), Эрион Бакаре (лорд Бореал) и другие. «Тёмные начала» производятся в кооперации New Line Cinema и BBC Studios.

Как отмечает Deadline, команда проекта готовит сценарий для третьего сезона на случай, если его решат пустить в производство.

Сериал «Тёмные начала» основан на одноимённой трилогии британского писателя Филипа Пулмана. Она включает романы «Северное сияние» (Northern lights), «Чудесный нож» (The Subtle Knife) и «Янтарный телескоп» (The Amber Spyglass). События первого сезона повторяют события, описанные в первой книге.

Действие «Северного сияния» разворачивается в выдуманной Пулманом вселенной, в которой путешествия совершаются на дирижаблях, а ведьмы и говорящие бронированные медведи существуют бок о бок с людьми. Но главное, что в этом мире у каждого человека есть деймон — часть души, принимающая форму какого-либо животного и всегда находящаяся рядом с «хозяином». Если человека и деймона разделить, оба погибнут.

По сюжету, девочка по имени Лира Белаква, сирота, и её деймон Пантелеймон из родного Оксфорда переезжают в Лондон, к некой благодетельнице миссис Колтер. В это же время в округе начинают пропадать дети, в том числе друг Лиры. Лира понимает, что миссис Колтер имеет к этому какое-то отношение, сбегает от неё и отправляется на поиски мальчика.

Во второй части трилогии, книге «Чудесный нож», Лира попадает в один из параллельных миров и знакомится с мальчиком Уиллом Парри. Вместе они ищут своих отцов и источник таинственной Пыли.

В серии «Тёмные начала» Пулман затрагивает множество вопросов философского и религиозного характера. Из-за этого книги подвергались массированной критике со стороны католических организаций.

© Кадр из сериала «Тёмные начала» (2019)

Первый сезон

Первый сезон «Тёмных начал» вышел в эфир в ноябре 2019 года и получил преимущественно положительные отзывы критиков. Так, рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет порядка 80% и среди аудитории, и среди кинокритиков.

«Несмотря на то, что над новым сериалом BBC работали совместно с HBO, пока всё выглядит так, что в этот раз идеи (из книги. — RT) не пострадают», — отмечала Люси Мэнгэн из The Guardian.

«Новый сериал по популярной книге Филипа Пулмана «Тёмные начала» полностью подтверждает то, что телевидение сегодня — лучшая платформа для экранизации эпических фэнтези-романов», — пишет Лаура Миллер из Slate.

Она же подчёркивала, что без возможности растянуть повествование на восемь эпизодов многое бы почти наверняка затерялось или было сокращено до неузнаваемости.

«В сериале же есть пространство и для масштабных приключений, и для откровенных разговоров, и для потрясающих видов, и для раскрытия характеров», — добавляет Миллер.

Некоторых экспертов всё же не устроила структура ленты (к примеру, неоправданные переходы с одной сюжетной линии на другую); вынужденное упрощение вселенной Пулмана, которое делает её похожей на другие кинематографические миры; а также невозможность охватить экранизацией интеллектуальный подтекст книг. Тем не менее большинство критиков сходятся в одном: «Тёмные начала» — лучшая адаптация серии романов Пулмана из возможных.

По мнению Либби Хилл из IndieWire, создание идеальной адаптации трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» — задача, вероятно, невыполнимая, однако сериал HBO на сегодняшний день подобрался к её выполнению ближе всех.

Хилл, как и многие другие, в связи с «Тёмными началами» напомнила о киноадаптации первой части трилогии, романа «Северное сияние», вышедшей на экраны в 2007 году. Эту экранизацию эксперты продолжают ругать и по сей день.

«И это не пустые слова, если вспомнить снятый хоть и с благими намерениями, но провальный фильм 2007 года, которому удалось выразить масштаб — но не эмоции — философски вдохновлённой трилогии молодёжных романов», — поясняет своё мнение критик.

© Кадр из фильма «Золотой компас» (2007)

Картину «Золотой компас» (именно под таким наименованиям книга Пулмана вышла в США) снял Крис Вайц, более известный по фильмам «Американский пирог» и «Сумерки. Сага. Новолуние». Роли в ленте исполнили Дакота Блю Ричардс (Лира), Николь Кидман (миссис Колтер), Дэниел Крейг (лорд Азриэл), Ева Грин (Серафина Пеккала) и другие.

При бюджете в $180 млн фильм собрал более $370 млн, причём кассу удалось сделать благодаря международному прокату. Тем не менее «Золотой компас» получил преимущественно отрицательную критику. Эксперты отмечали визуальные эффекты картины (и именно за визуальные эффекты она получила «Оскар»), но ругали сценарий, не оставивший и следа от сути и посыла книг Пулмана. Писатель также негативно оценил фильм (но в то же время похвалил некоторых актёров).

Примечательно, что Вайц в своей экранизации сгладил религиозный посыл Пулмана и не проводил прямые параллели между Магистериумом и католической церковью. Тем не менее выход фильма сопровождался скандалом, а Католическая Лига религиозных и гражданских прав призвала бойкотировать релиз.