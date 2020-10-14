Парадоксальный Куценко и гипноз от Тодоровского: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе на киноэкраны выходит две премьеры с азиатским колоритом: комедия «Экстремальная работа» и боевик «Авангард: Арктические волки» с Джеки Чаном в главной роли. Также в прокате появился первый фильм — участник ММКФ этого года, «Гипноз» Валерия Тодоровского. Ещё одна премьера российского производства — «Парадоксы» Гоши Куценко. В числе релизов две ленты из Франции, «Лето'85» Франсуа Озона и «Удалить историю» Гюстава Керверна и Бенуа Делепина. Британский кинематограф на сей раз представлен драмой «Шесть минут до полуночи», действие которой происходит незадолго до начала Второй мировой войны.

«Гипноз»

Подросток Миша (Сергей Гиро) страдает сомнамбулизмом — то есть ходит во сне. Обеспокоенные состоянием Миши родители отправляют его к успешному психиатру Виктору Волкову (Максим Суханов), специалисту в этой области. Юноша быстро привязывается к доктору (в нём он, скорее всего, видит родительскую фигуру) и к девушке Полине (Полина Галкина), которая тоже ходит к Волкову. Однажды Полина исчезает, а Миша начинает размышлять: реальный ли она человек или плод его фантазий?

Интересный факт: к съёмкам этой ленты Валерия Тодоровского подтолкнула история из его детства. Будучи ребёнком, он, как и герой фильма, попал на сеанс к гипнотизёру.

«Потом я уже сам напрашивался и приходил на его сеансы с другими пациентами. Сидел и просто наблюдал. Всё, что я там увидел, я запомнил на всю жизнь», — рассказывал постановщик в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Премьера «Гипноза» состоялась в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля.

«Парадоксы»

Альманах о столичной жизни «Парадоксы» вырос из короткометражного фильма Михаила Полякова «Время жить, время умирать». В первом проекте Гоша Куценко принимал участие как исполнитель главной роли, а вот во втором уже приложил руку к сценарию и режиссуре.

Впервые картину показали на выборгском кинофестивале «Окно в Европу» в августе 2019 года — тогда она ещё была не завершена и называлась «Обычные парадоксы небытия».

В одной из историй, посвящённой изнанке кинопроизводства, Гоша Куценко предстанет в образе актёра. Также у зрителей появится возможность погрузиться в будни парковочных инспекторов, взаимоотношения между соседями и неожиданные встречи в московских пробках. Важной составляющей действа стали диалоги: персонажи рассуждают о российском кино, покрытии столичных тротуаров, ситуации на дорогах и других до боли знакомых вещах и явлениях.

«Шесть минут до полуночи» (Six Minutes to Midnight)

На создание нового киносценария актёра Эдди Иззарда («Тринадцать друзей Оушена», «Хорошая жена») вдохновила история города Бексхилл-он-Си, в котором он провёл детство. В 1930-х там была школа английского языка для девочек. Многие ученицы происходили из семей высшего командования нацистской Германии. И именно этот исторический факт стал завязкой фильма.

Иззард также задействован в ленте как актёр. Он играет Томаса Миллера, учителя, который оказался вовлечён в политические интриги. Миллер высказывается против Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Помимо Эдди Иззарда в фильме снялись Джуди Денч, Джим Бродбент, Карла Юри и другие.

Название ленты отсылает к часам Судного дня, которые метафорически показывают прогнозируемое время до глобальной катастрофы, которую может спровоцировать человек.

«Лето'85» (Été 85)

Премьера нового фильма Франсуа Озона должна была состояться на 73-м Каннском кинофестивале в мае 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса смотр отменили, и релиз «Лета» прошёл практически незамеченным. Зарубежные критики, которые всё же смогли посмотреть ленту в столь стеснённых обстоятельствах, были скромны в своих оценках. На двух довольных авторов приходится как минимум один, кому бы картина скорее не понравилась. Так, кинокритик Брайан Таллерико назвал работу Озона «фантастически вялым фильмом от режиссёра, чьи работы обычно пронизаны страстью».

«Озон отчаянно пытается найти для себя что-то интересное в этой истории любви двух молодых людей, обернувшейся трагедией. Этот фильм напрашивается на сравнение с «Назови меня своим именем», но у него так и не получается передать зрителю свою страсть и эмоцию. Очень неожиданная оплошность для этого режиссёра», — писал Таллерико.

Картина Озона действительно не избежала сравнения с драмой Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем». Тем не менее, из общего у этих двух лент разве что обёртка: действие обоих фильмов происходит летом во Франции 1980-х, а их герои — молодые люди нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых соблазняет другого.

«Удалить историю» (Effacer l'historique)

Режиссёры «Заброшенных» и «Последнего мамонта Франции» Бенуа Делепин и Гюстав Керверн вновь объединились, чтобы снять фильм на самую злободневную тему. Его герои испытывают на себе всю разрушительную мощь интернета: дочь вдовца Бертрана сталкивается с кибербуллингом, мать-одиночку Мари шантажируют публикацией компрометирующего видео, а водитель такси Кристина никак не может повысить свой рейтинг в приложении.

Чтобы решить проблемы с виртуальным миром, троица обращается к хакеру. Тот предлагает единственное решение — удалить информацию из баз данных интернет-корпораций. Но для этого героям придётся постараться.

На берлинском кинофестивале 2020 года лента «Удалить историю» взяла «Серебряного медведя» — специальный приз жюри.

https://variety.com/2020/film/reviews/delete-history-review-effacer-l-historique-1203512486/

«Авангард: Арктические волки» (Ji xian feng)

«Аванград» — название частной охранной компании, которая принадлежит герою Джеки Чана. Действие ленты разворачивается на разных континентах, а его героям по сюжету предстоит найти богатого клиента, похищенного террористами. Также в фильме предусмотрена романтическая линия, но его основой всё же стали перестрелки, взрывы и бои врукопашную.

С режиссёром Стэнли Туном Чан сотрудничает уже около 20 лет: в начале 1990-х они работали над такими фильмами, как «Первый удар» и «Разборка в Бронксе». Лента «Авангард: Арктические волки» стала их девятым совместным проектом.

Премьера картины была запланирована на китайский новый год, однако релиз отложили из-за пандемии коронавируса.

https://www.thestar.com.my/lifestyle/entertainment/2020/09/25/039vanguard039-review-it039s-all-so-over-the-top-it039s-amazing

https://variety.com/2020/film/news/jackie-chan-vanguard-trinity-cineasia-1234788630/

«Экстремальная работа» (Geukhanjikeop)

Пятерым полицейским нужно выследить банду наркоторговцев. В качестве прикрытия они выбирают ресторанный бизнес: стражи порядка покупают кафе рядом с логовом преступников. Герои так вживаются в роль, что общепит становится популярным и начинает приносить хороший доход. Теперь работа в кафе интересует полицейских едва ли не больше прямых обязанностей.

Этот фильм южнокорейского производства собрал внушительную кассу в международном прокате — более $100 млн. На ленту стоит идти за азиатским колоритом и лёгким юмором.