Российская мистика в духе Гоголя: на что похож сериал «Территория»

12 октября на телевидении и в сети начался показ сериала «Территория». По сюжету молодой парень в сопровождении дяди отправляется в Коми-Пермяцкий округ на поиски родителей, которые перестали выходить на связь во время этнологической экспедиции. В заповедных местах Пермского края путешественники встретятся с рядом загадочных персонажей. Роли в проекте исполнили Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Ксения Отинова, Анастасия Чистякова и другие.

В понедельник, 12 октября, на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER вышел новый многосерийный мистический триллер с элементами роуд-муви «Территория». Режиссёром проекта выступил Игорь Твердохлебов. Ранее он работал над такими лентами, как «Мажор 3» и «Пятая стража».

По сюжету в Пермском крае пропадает семейная пара этнологов Чудиновых, отправившихся с экспедицией на могильник. Их сын Егор (Глеб Калюжный) и его дядя Николай (Андрей Мерзликин) выдвигаются на поиски пропавших. След четы Чудиновых то теряется, то вновь находится — а значит, героям предстоит долгий и нелёгкий путь.

В первой же сцене, в которой Егор и Николай на автобусе едут к участковому, задан тон дальнейшего экранного действия. Старый ПАЗ двигается по ухабистой грунтовой дороге на фоне огромного леса. Сразу возникает ощущение, что в этих местах людям тяжело налаживать быт.

Тогда же выясняется, что местные в принципе предпочитают традиции благам цивилизации: так, водитель автобуса не хочет лечить псориаз у врача и по старинке обращается к бабке-знахарке.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Егору и Николаю поначалу не приходится ждать помощи от участкового: полицейский Мурзин (Алексей Розин), кажется, совсем не заинтересован в поиске этнологов — хотя с момента, когда пропавшие в последний раз выходили на связь, прошло пятеро суток. В надежде узнать хоть что-то у местных жителей, а также лесных отшельников и сектантов герои отправляются в путь пешком.

Компанию им составляют студентки-филологи Таня (Ксения Отинова) и Надя (Анастасия Чистякова). Они заканчивают практику в деревне, где записывали фольклорные произведения, но из-за поломки автобуса не могут уехать. Не зная здешних порядков, главные герои ненамеренно тревожат местных жителей и оказываются в смертельной опасности.

Основой для сюжета «Территории» стал фольклор Пермского края. В сериале то и дело появляются разнообразные зловещие персонажи, любые слова которых, особенно пожелания неудачи, можно расценивать как пророчества. Почти в каждой деревне есть свой колдун. Этим «Территория» напоминает мистические произведения Гоголя — такие как «Вий» или «Страшная месть».

Впечатление усиливается за счёт образов изолированных деревень, в которых жители придерживаются старых порядков. Они с предубеждением встречают чужаков и создают семьи только между собой — и в кровосмесительных браках неизбежно рождаются люди с проблемами со здоровьем.

Деревенских жителей заботят такие проблемы, как пожары или мор свиней, о которых редко задумываются жители городов. В быту используются телефоны с коммутатором и кассетные плееры.

Также в отдельных сценах можно услышать коми-пермяцкий язык. Некоторые слова в нём совпадают с русскими, но большинство звучит совсем непривычно. Коми-пермяцкая речь стала завершающим штрихом для создания мистической атмосферы в моменты, когда герои общаются с отшельниками и колдунами.

Благодаря всему этому у зрителя создаётся впечатление, что на обозреваемой им территории существует особая цивилизация, которую мало что связывает с внешним миром.

Пожалуй, «Территория» хорошо отвечает настроению октябрьских вечеров. Съёмки проходили с августа по ноябрь прошлого года, и мрачное повествование ленты органично дополняют пейзажи: в кадре почти всегда пасмурно или дождливо. Виды лесов, озёр и рек без следов присутствия человека впечатляют. Настроение также создают кадры деревень с покосившимися домами и размытыми дорогами.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

При написании сценария использовался сюжетный ход, типичный для фильмов ужасов: любопытство героев то и дело берёт верх над чувством самосохранения (или правилами приличия).

Интересно, что каноническая роль скептика переходит от одного персонажа к другому. Сперва это Николай — он, патологоанатом, не привык верить в сверхъестественное. Затем Егор предлагает пройти километр по незнакомому густому лесу, чтобы сократить путь, и не видит в этом большой опасности.

Особо оригинальным образом склонность к суевериям и любопытство сочетаются в Наде. Она пытается задобрить лесных духов и крестит еду. Вместе с тем героиня не боится подглядывать за колдунами, проявлять излишнее любопытство и выдавать важные секреты первым встречным. Из-за этого её образ выглядит не вполне целостным. Последовательной пока что остаётся только Таня.

Впрочем, в первых сериях заложена неплохая база для дальнейшего развития образов. Так, зрители постепенно узнают историю оставшейся без родителей Тани. Понемногу выясняются подробности об отшельнице Шуре, которая находится в розыске. Интересно наблюдать и за участковым Мурзиным, который разговаривает на коми-пермяцком и с показным спокойствием наблюдает за сверхъестественными событиями на вверенной ему территории.

После просмотра первых двух эпизодов делать выводы об успехе или провале этой ленты рано. Удалось ли кинематографистам удивить российского зрителя, сказать наверняка получится лишь к концу следующей недели — когда на экраны выйдут все восемь эпизодов «Территории». Но то, что на отечественном телевизионном небосклоне появился ещё один качественный, интересный и (что самое радостное) самобытный сериал, уже можно утверждать с полной уверенностью.