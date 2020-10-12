Трудные пути: тест RT об отечественных исследователях Арктики и Антарктики

Россия всегда была одним из лидеров освоения территорий, лежащих в высоких широтах земного шара. Русские моряки открыли Антарктиду, советские лётчики совершили первые полёты над Северным полюсом, а полярники из СССР первыми достигли Южного полюса недоступности. В наши дни Россия обладает самым большим ледокольным флотом и проводит целый ряд уникальных научно-практических работ в арктических условиях. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете о достижениях отечественных полярных исследователей.

© Алексей Куденко / РИА Новости