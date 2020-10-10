Черноморский рубеж: тест RT о русском юге

Когда-то русский юг был передовым рубежом противостояния России и Османской империи за контроль над Чёрным морем, а его культура сформировалась в условиях фронтира. Но этот регион известен не только казачьими традициями, описанными Шолоховым, но и своими курортами, зимней Олимпиадой в Сочи и обильными урожаями. А что ещё вы сможете вспомнить об истории и культуре юга России? Пройдите тест RT и узнайте.

РИА Новости

© Владимир Сергеев