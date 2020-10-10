Мировые хиты и ностальгические нотки: на телевидении начался девятый сезон шоу «Голос»

На Первом канале состоялась премьера девятого сезона вокального проекта «Голос». Наставниками стали Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Баста, которые ранее были в жюри разных сезонов проекта. По традиции сезон начался с этапа слепых прослушиваний. Ряд участников сделали ставку на популярные композиции, в числе которых Holding Out for a Hero, Bang Bang и «Комета», а одна из конкурсанток представила песню Полины Гагариной «Колыбельная» в собственной аранжировке.

9 октября на Первом канале начался новый, девятый по счёту сезон вокального телешоу «Голос». В кресла наставников вернулись Валерий Сюткин, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Ранее они уже работали с участниками версий проекта для разных возрастов.

Первой конкурсанткой сезона стала Фантине Притула. Девушка живёт в Москве, а необычным именем обязана матери, уроженке Доминиканы. Для дебютного выступления на проекте Притула выбрала хит I'm Every Woman, известный в исполнении Уитни Хьюстон. На первых же нотах к ней повернулись Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста — позже к ним присоединился и Валерий Сюткин.

Полина Гагарина отметила, что вокалистке нужно избавиться от неуверенности, а Валерий Стюкин намекнул на возможность развития в джазовом направлении. Однако Притула предпочла пойти в команду Василия Вакуленко, поскольку планирует работать над поп-звучанием.

17-летний Иван Харитонов из Сергиева Посада рассказал, что следил за проектом с первого сезона. Молодой артист даже участвовал в детском «Голосе», но тогда ему не повезло. На этот раз исполнение хита Jony «Комета» обеспечило Харитонову место в команде Полины Гагариной.

Песня Holding Out for a Hero в исполнении Марии Русаковой понравилась всем членам жюри. Сергей Шнуров охарактеризовал выступление словами «гениально, темпераментно — всё как нужно». Конкурсантка стала первой представительницей его команды.

Олег Шерин сделал ставку на песню Шуры «Отшумели летние дожди». «Не сдался. Бился до конца», — подытожил выступление вокалиста Валерий Сюткин, который на последних нотах всё-таки нажал кнопку, чтобы принять участника под свою опеку.

Гор Испирян из Забайкальского края выбрал композицию I Want to Break Free группы Queen. Увидеть его в своих командах пожелали Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Испирян решил продолжить участие в шоу под руководством Гагариной.

Александр Еловских с песней Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника «Путь к свету» привнёс в проект ностальгическое настроение. Его манеру исполнения Сергей Шнуров сравнил с «голосом из советских приёмников». Полине Гагариной участник предпочёл Валерия Сюткина.

Уроженец Кирова Богдан Кияшко начал творческий путь в школьном хоре, а год назад окончил ВГИК. На слепых прослушиваниях он представил шлягер Шер Bang Bang (известную в том числе по фильму Квентина Тарантино «Убить Билла»), а также подыграл себе на фортепиано. В свои команды его пригласили Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров — Кияшко выбрал последнего.

Ольга Дианова смогла очаровать Сергея Шнурова версией песни Полины Гагариной «Колыбельная». Конкурсантка аккомпанировала себе на фортепиано. Она призналась, что хотела бы попасть к автору-исполнительнице. Хотя Гагарина и не решилась взять в свои руки руководство над участницей, она простила Диановой изменения, которые та внесла в мелодию.

Конечно, удача улыбнулась не всем участникам. Алина Виардо из Пскова была актрисой театра и кино, но из-за проблем с голосовыми связками потеряла голос на два года. Восстановив здоровье, она занялась вокалом. Артистка выбрала песню Юрия Лозы «Плот». По словам Валерия Сюткина, он услышал в её исполнении черты Маши Распутиной и Анжелики Варум, а Полина Гагарина отметила, что Виардо ближе репертуар и звучание Лары Фабиан. Однако ей не удалось продемонстрировать все вокальные возможности и остаться на проекте.

Наталия Афанасьева исполнила композицию Zivert и Мота «Паруса». Супруг конкурсантки также вышел на сцену и аккомпанировал ей на контрабасе. В этом году её участие в проекте также завершено.

Элеонору Носову подвёл выбор песни — для участия в слепых прослушиваниях она взяла Fighter Кристины Агилеры. Когда она уже вне конкурса спела композицию собственного сочинения, наставники посоветовали ей подбирать подобный репертуар, на примере которого удастся показать свой талант.

Поскольку передача вышла в эфир в день рождения Джона Леннона, выпуск завершился выступлением семи победителей предыдущих сезонов проекта с песней Imagine.

В девятом сезоне продолжилась традиция зрительского голосования за лучшего наставника сезона. В первом выпуске наибольшее число голосов, 31%, собрал Сергей Шнуров. Ранее в беседе с Первым каналом музыкант отметил, что рассматривает возможность вновь стать победителем в этой номинации по итогам сезона.

Вместе с тем артист подчеркнул, что конкуренция за звание будет серьёзной. «Состав довольно сильный, все уже научились работать с артистами. У меня, конечно, много воруют, но ладно. Зрители выбирают, потому что, наверное, мы стараемся с моей командой делать не какие-то банальные номера… не про голос, а скорее про подачу, про себя. Действительно, как-то шире смотреть на конкурс», — рассказал Шнуров.

Российская версия проекта «Голос» впервые вышла в эфир в 2012 году. Наставниками в разное время становились такие музыканты, как Александр Градский, Григорий Лепс, Ани Лорак, Пелагея, Константин Меладзе и Дима Билан. Также на российском телевидении с 2014 года выходит шоу «Голос. Дети», а в 2018-м появился «Голос 60+».