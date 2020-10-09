Страшные сказки: тест RT о нечистой силе в русском фольклоре

Без нечистой силы не обходятся сказки и предания всех народов мира, и русский фольклор — не исключение. Кощей Бессмертный и его смерть на конце иглы, Баба-яга и её ступа с метлой, водяные и домовые, лешие и русалки — все эти духи и существа не только вредили главным героям сказок, но временами и помогали им. Что ещё вы сможете вспомнить про русскую народную нечистую силу? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости