Страшные сказки: тест RT о нечистой силе в русском фольклоре

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RT
Без нечистой силы не обходятся сказки и предания всех народов мира, и русский фольклор — не исключение. Кощей Бессмертный и его смерть на конце иглы, Баба-яга и её ступа с метлой, водяные и домовые, лешие и русалки — все эти духи и существа не только вредили главным героям сказок, но временами и помогали им. Что ещё вы сможете вспомнить про русскую народную нечистую силу? Проверьте себя с тестом RT.
Страшные сказки: тест RT о нечистой силе в русском фольклоре
  • РИА Новости

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