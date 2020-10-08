Взгляд издалека: тест RT по цитатам иностранцев о России

Множество дневников и воспоминаний написано о России гостившими здесь иностранцами: дипломатами и путешественниками, писателями и журналистами. Одни из них восторгались страной и её жителями, другие, наоборот, отзывались очень критично. Но высказывания и тех и других зачастую становились афоризмами. Знаете ли вы, как выглядела Россия в глазах зарубежных гостей? Проверьте себя при помощи теста RT.

© Wikimedia Commons