«Детективное расследование на камеру»: Джеймс Макэвой исполнит главную роль в ремейке триллера «Мой сын»

Британские актёры Джеймс Макэвой и Клер Фой снимутся в фильме Кристиана Кариона «Мой сын». Новая лента станет адаптацией одноимённой картины Кариона для международной аудитории. По сюжету главный герой узнаёт, что его сын пропал без вести. Он начинает собственное расследование. Сообщается, что Джеймс Макэвой будет работать без сценария — в каждой сцене актёру придётся импровизировать. Съёмки начнутся в ноябре 2020 года в Шотландии.

Шотландский актёр Джеймс Макэвой исполнит главную роль в триллере Кристиана Кариона «Мой сын». Вместе с ним в проекте участвует Клер Фой.

Артисты сыграют родителей, чей сын пропал без вести. По сюжету оригинальной ленты они в разводе из-за постоянной занятости отца семейства на работе. Печальное известие заставляет персонажа Макэвоя вернуться в город, где живёт мать ребёнка (Клэр Фой). Герой принимает решение разобраться в ситуации и найти сына самостоятельно.

Лента станет ремейком одноимённого фильма 2017 года, который также поставил Кристиан Карион. Главные роли исполнили популярные французские актёры Гийом Кане и Мелани Лоран. Действие разворачивалось в горах на юго-востоке Франции. Новая версия будет предназначена для проката в разных регионах.

«Мы счастливы возможности поработать с Кристианом Карионом над ремейком картины «Мой сын» для международной аудитории», — сообщил представитель компании-правообладателя STXfilms Адам Фогельсон.

Прокат ленты планируется на территории Северной Америки, Латинской Америки, Австралии, Китая, а также ряда европейских стран, включая Великобританию, Италию, Испанию и государства Бенилюкса.

Кадр из фильма «Мой сын»

© Кадр из фильма «Мой сын» (2017)

Для Джеймса Макэвоя работа над ролью станет творческим поиском. Как и его предшественнику во французской версии фильма Гийому Кане, актёру не дадут традиционный сценарий, где прописаны диалоги.

В распоряжении Макэвоя окажется только основная сюжетная канва, а конкретные реплики, которые войдут в конечный фильм, будут результатом его импровизации на съёмочной площадке. Создатели картины отмечают, что подобная методика отвечает общему настроению будущего фильма и приблизит актёра к образу его героя, который не знает, что ожидает его в следующий момент.

«Джеймс Макэвой будет проводить детективное расследование на камеру в реальном времени, что создаст в этом триллере подлинное напряжение. Мы поддерживаем такие смелые и инновационные подходы к повествованию, каким отличается «Мой сын»... Уверены, этот фильм не оставит зрителей равнодушными», — приводит слова Фогельсона Varitey.

По информации The Hollywood Reporter, все актёры англоязычной версии фильма, кроме Макэвоя, а также члены съёмочной группы будут работать со сценарием.

Интересно, что у Джеймса Макэвоя уже был опыт работы в состоянии неопределённости, когда он снимался в фильме Дэнни Бойла «Транс». В интервью для The Showbiz 411 артист признавался, что он и его коллеги временами были в замешательстве, однако режиссёр держал ситуацию под контролем. По словам Макэвоя, Бойл предпочитал создавать атмосферу, в которой у актёров появлялось больше вопросов, чем ответов.

Кадр из фильма «Транс»

© Кадр из фильма «Транс» (2013)

Фогельсон также одобрил исполнительницу главной роли. «Сложно представить более удачный и впечатляющий выбор, чем Клер Фой», — подчеркнул он.

Ожидается, что фильм будет запущен в производство в начале ноября 2020 года. Съёмки пройдут в Шотландии. Предполагаемая дата премьеры пока не сообщается.

Продюсерами проекта выступят Кристиан Карион, Брагим Шиуа, Лор Иррманн, Ребекка О'Брайэн, Венсан Мараваль и Марк Бутан. В производстве задействованы студии Wild Bunch International, Une Hirondelle, Sixteen Films, а также Mad River Pictures, которая будет управлять правами на фильм на иностранных территориях.

Интересно, что в случае с фильмом 2017 года методика Кариона оправдала себя по крайней мере в плане временных затрат: на съёмки ушло всего шесть дней. Фильм показал довольно скромный результат в прокате, собрав $3 млн в ряде европейских стран, США, Канаде, Мексике, Южной Корее и Японии. Отзывы критиков о нём получились смешанными: по оценке сайта Rotten Tomatoes, положительными оказались 59% рецензий. Тем не менее ряд критиков положительно отзывались о творческом методе режиссёра.