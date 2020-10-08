«Детективное расследование на камеру»: Джеймс Макэвой исполнит главную роль в ремейке триллера «Мой сын»
- © Santiago Felipe/Getty Images
Шотландский актёр Джеймс Макэвой исполнит главную роль в триллере Кристиана Кариона «Мой сын». Вместе с ним в проекте участвует Клер Фой.
Артисты сыграют родителей, чей сын пропал без вести. По сюжету оригинальной ленты они в разводе из-за постоянной занятости отца семейства на работе. Печальное известие заставляет персонажа Макэвоя вернуться в город, где живёт мать ребёнка (Клэр Фой). Герой принимает решение разобраться в ситуации и найти сына самостоятельно.
Лента станет ремейком одноимённого фильма 2017 года, который также поставил Кристиан Карион. Главные роли исполнили популярные французские актёры Гийом Кане и Мелани Лоран. Действие разворачивалось в горах на юго-востоке Франции. Новая версия будет предназначена для проката в разных регионах.
«Мы счастливы возможности поработать с Кристианом Карионом над ремейком картины «Мой сын» для международной аудитории», — сообщил представитель компании-правообладателя STXfilms Адам Фогельсон.
Прокат ленты планируется на территории Северной Америки, Латинской Америки, Австралии, Китая, а также ряда европейских стран, включая Великобританию, Италию, Испанию и государства Бенилюкса.
- Кадр из фильма «Мой сын»
- © Кадр из фильма «Мой сын» (2017)
Для Джеймса Макэвоя работа над ролью станет творческим поиском. Как и его предшественнику во французской версии фильма Гийому Кане, актёру не дадут традиционный сценарий, где прописаны диалоги.
В распоряжении Макэвоя окажется только основная сюжетная канва, а конкретные реплики, которые войдут в конечный фильм, будут результатом его импровизации на съёмочной площадке. Создатели картины отмечают, что подобная методика отвечает общему настроению будущего фильма и приблизит актёра к образу его героя, который не знает, что ожидает его в следующий момент.
«Джеймс Макэвой будет проводить детективное расследование на камеру в реальном времени, что создаст в этом триллере подлинное напряжение. Мы поддерживаем такие смелые и инновационные подходы к повествованию, каким отличается «Мой сын»... Уверены, этот фильм не оставит зрителей равнодушными», — приводит слова Фогельсона Varitey.
По информации The Hollywood Reporter, все актёры англоязычной версии фильма, кроме Макэвоя, а также члены съёмочной группы будут работать со сценарием.
Интересно, что у Джеймса Макэвоя уже был опыт работы в состоянии неопределённости, когда он снимался в фильме Дэнни Бойла «Транс». В интервью для The Showbiz 411 артист признавался, что он и его коллеги временами были в замешательстве, однако режиссёр держал ситуацию под контролем. По словам Макэвоя, Бойл предпочитал создавать атмосферу, в которой у актёров появлялось больше вопросов, чем ответов.
- Кадр из фильма «Транс»
- © Кадр из фильма «Транс» (2013)
Фогельсон также одобрил исполнительницу главной роли. «Сложно представить более удачный и впечатляющий выбор, чем Клер Фой», — подчеркнул он.
Ожидается, что фильм будет запущен в производство в начале ноября 2020 года. Съёмки пройдут в Шотландии. Предполагаемая дата премьеры пока не сообщается.
Продюсерами проекта выступят Кристиан Карион, Брагим Шиуа, Лор Иррманн, Ребекка О'Брайэн, Венсан Мараваль и Марк Бутан. В производстве задействованы студии Wild Bunch International, Une Hirondelle, Sixteen Films, а также Mad River Pictures, которая будет управлять правами на фильм на иностранных территориях.
Интересно, что в случае с фильмом 2017 года методика Кариона оправдала себя по крайней мере в плане временных затрат: на съёмки ушло всего шесть дней. Фильм показал довольно скромный результат в прокате, собрав $3 млн в ряде европейских стран, США, Канаде, Мексике, Южной Корее и Японии. Отзывы критиков о нём получились смешанными: по оценке сайта Rotten Tomatoes, положительными оказались 59% рецензий. Тем не менее ряд критиков положительно отзывались о творческом методе режиссёра.