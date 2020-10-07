Вообрази себе картину: тест RT об истории русского изобразительного искусства

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RT
Развитие русского изобразительного искусства тесно связано с историей страны: после принятия христианства на Руси появились иконопись и книжные миниатюры, реформы Петра привнесли западные художественные образы, а в начале ХХ века весь мир потряс русский авангард. Крупнейшая в мире коллекция отечественного изобразительного искусства хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Хорошо ли вы разбираетесь в этом вопросе? Проверьте себя с тестом RT.
Вообрази себе картину: тест RT об истории русского изобразительного искусства
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

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