Вообрази себе картину: тест RT об истории русского изобразительного искусства
Развитие русского изобразительного искусства тесно связано с историей страны: после принятия христианства на Руси появились иконопись и книжные миниатюры, реформы Петра привнесли западные художественные образы, а в начале ХХ века весь мир потряс русский авангард. Крупнейшая в мире коллекция отечественного изобразительного искусства хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Хорошо ли вы разбираетесь в этом вопросе? Проверьте себя с тестом RT.
- © Алексей Куденко/РИА Новости
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