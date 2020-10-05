Герои и политики: тест RT о Маршалах Советского Союза

В 1935 году в СССР было введено персональное военное звание Маршала Советского Союза. Оно присваивалось выдающимся и особо отличившимся представителям высшего командного состава вооружённых сил. Одни советские маршалы получили своё звание за вклад в борьбу с нацизмом, другие — за участие в развитии советской армии. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете факты о советских маршалах.

РИА Новости