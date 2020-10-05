Герои и политики: тест RT о Маршалах Советского Союза

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
В 1935 году в СССР было введено персональное военное звание Маршала Советского Союза. Оно присваивалось выдающимся и особо отличившимся представителям высшего командного состава вооружённых сил. Одни советские маршалы получили своё звание за вклад в борьбу с нацизмом, другие — за участие в развитии советской армии. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете факты о советских маршалах.
Герои и политики: тест RT о Маршалах Советского Союза
  • РИА Новости

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