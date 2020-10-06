Пенсионеры снова в деле: о ком и о чём сериал «Старые кадры»

5 октября на телевидении начался показ сериала «Старые кадры» — истории о сотрудниках вымышленного отдела при Следственном комитете по расследованию нераскрытых преступлений. Коллектив занимается делами, которым уже не один десяток лет. Для этой работы с заслуженного отдыха вышли сотрудники, чей пик карьеры пришёлся на 1990—2000-е. Роли в сериале исполнили Мария Шукшина, Дмитрий Астрахан, Борис Щербаков, Борис Галкин и другие.

В понедельник, 5 октября, в эфир телеканала НТВ вышел сериал «Старые кадры» с Марией Шукшиной, Борисом Галкиным, Дмитрием Астраханом и Борисом Щербаковым.

По сюжету, подполковника Следственного комитета Александру Токареву (Шукшина) в качестве наказания за одно досадное недоразумение отправляют на службу в учреждённый при СК отдел расследования нераскрытых преступлений. Сотрудникам этого подразделения предстоит заниматься делами 20—30-летней давности.

По настоянию начальства Токарева набирает под своё крыло троих профессионалов куда старше, чем она сама. Эти люди были лучшими в своём деле, пока не вышли на пенсию.

Теперь в подчинении у героини оперативник Григорий Бархатов (Щербаков) и два следователя, Иван Долин (Галкин) и Борис Лейн (Астрахан).

Каждый в этой команде представляет отдельный интерес. Образ Токаревой поначалу может показаться неестественным, однако он продуман до мелочей. Например, подполковник не стесняется крепких выражений и в целом старается играть по правилам мужского коллектива. Вполне логично: у неё нетипичная для женщины работа. Сильный характер героини сценаристы подчеркнули в том числе «мужественным» именем.

© Кадр из сериала «Старые кадры» (2019)

Ярким получился и Бархатов, известный обольститель. Даже на пенсии он не потерял хватку и регулярно собирает трёх бывших жён и дочерей от каждой из них на званые ужины. А вот воспринимать женщину в качестве начальника Бархатову тяжело. Кроме того, он придерживается авантюрных и не всегда законных методов ведения дел, однако многие его идеи идут на пользу отделу.

У персонажа Дмитрия Астрахана, Бориса Лейна, самая насыщенная предыстория. Вернуться к работе он согласился по личным мотивам. Много лет назад блестящая карьера Лейна была загублена, когда один из подозреваемых скончался в СИЗО. С тех пор следователь страдает от проблем психологического характера. Он надеется, воспользовавшись служебным положением, разобраться в этой ситуации и наладить личную жизнь.

Иван Долин, в свою очередь, отличается рассудительностью и мудростью. Он старается разрешать конфликты мирным путём. Долин одинок и до сих пор тоскует по умершей жене.

Разницу в возрасте героев создатели сериала использовали как источник комического. Она служит причиной небольших конфликтов в коллективе, в основном обыгранных в юмористическом ключе.

Так, Токарева приходит в ужас из-за незаконных методов коллег (в частности — скрытой аудиозаписи), однако позже решает научить их для тех же целей пользоваться мобильными телефонами.

Также кинематографисты сделали акцент на сложности взаимодействия между сослуживцами, которые в силу возраста с неохотой идут на компромиссы: к примеру, Лейн после ссоры с женой располагается дома у Долина и без стеснения начинает распоряжаться чужими вещами.

Есть в сюжете и постоянный герой с преимущественно развлекательными функциями — начальник Токаревой полковник Селиванов в исполнении Ивана Агапова. Дела он ведёт нечестно (решения принимает «вне зависимости от реальной вины»), но ничуть этого не стесняется. При этом до злодея Агапов недотягивает: нелепые инициативы вроде экскурсии по зданию СК для популярных блогеров делают его комическим персонажем.

© Кадр из сериала «Старые кадры» (2019)

«Старые кадры», как и большинство детективных проектов, сняты в виде процедурной драмы — каждый эпизод начинается с нового дела, при этом из серии в серию зрители наблюдают за развитием собственных сюжетных линий героев.

Сценаристы детально проработали персонажей, но всё же допустили некоторые сюжетные недочёты. Так, в первой серии раскрытое дело, казалось бы, послужило сплочению коллектива. Однако к началу второго эпизода между Токаревой и её подчинёнными наблюдаются те же противоречия, что и при знакомстве.

«Старые кадры» ориентированы в основном на возрастную аудиторию. Сериал не перегружен трагическими подробностями, повествование получилось спокойным, размеренным — сюжетом не предусмотрены сцены погони или задержания преступников.

Тем не менее благодаря хорошо продуманной детективной составляющей действие ленты развивается динамично. В казавшихся на первый взгляд простыми историях то и дело появляются новые повороты, поэтому наблюдать за ходом расследований не скучно.

К слову, «Старые кадры» — адаптация британского проекта «Новые уловки». Однако эта информация отходит на задний план: в свежей ленте с лихвой хватает российского колорита, и смотрится она как оригинальный продукт.