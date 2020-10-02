Царица полей: тест RT об истории российской пехоты

Пехота считается древнейшим родом войск. В истории России она сыграла огромную роль. Действия российских пехотинцев не только решали исход судьбоносных для страны сражений, но и определяли порой личность правителя страны: поддержка элитных частей помогла прийти к власти нескольким российским царям. Несмотря на развитие высоких технологий, роль пехоты в военном деле до сих пор остаётся весьма значительной. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю этих войск.

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