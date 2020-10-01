«Судьба России крылата парусами»: тест RT о первом русском кругосветном путешествии

Кругосветные плавания в эпоху парусных судов были не только демонстрацией мощи государств, но и способом познания мира. Благодаря Петру I Российская империя, будучи относительно молодой морской державой, оказалась достаточно мощной, чтобы позволить себе кругосветное путешествие. Возглавили его Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. А что вы помните о первой русской кругосветке? Проверьте себя с тестом RT.

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