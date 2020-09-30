Горный пояс России: тест RT об истории и культуре Урала

Уральские горы — один из символов России, часть условной границы между Европой и Азией и одни из самых древних гор на планете. А ещё Урал — это уникальный регион с богатой историей и самобытной культурой. Что вы знаете об этом необыкновенном крае, находящемся почти в самом центре страны? Проверьте себя с тестом RT.

globallookpress.com

© Sergey Malkov