Горный пояс России: тест RT об истории и культуре Урала

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RT
Уральские горы — один из символов России, часть условной границы между Европой и Азией и одни из самых древних гор на планете. А ещё Урал — это уникальный регион с богатой историей и самобытной культурой. Что вы знаете об этом необыкновенном крае, находящемся почти в самом центре страны? Проверьте себя с тестом RT.
Горный пояс России: тест RT об истории и культуре Урала
  • globallookpress.com
  • © Sergey Malkov

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