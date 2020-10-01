Драма про Аль Капоне и политическая сатира со Стивом Кареллом: главные кинопремьеры недели

С 1 октября на больших экранах можно увидеть биографическую драму с Томом Харди «Капоне. Лицо со шрамом», охватывающую последний год жизни известного американского гангстера. Также в кинотеатрах покажут политическую комедию Джона Стюарта «Честный кандидат», боевик «Малышка с характером» о противостоянии ветерана спецслужб целой банде преступников и хоррор «Ловец снов». В числе российских премьер — представленная на «Кинотавре» комедия «Хандра» и боевик «Русский рейд».

«Капоне. Лицо со шрамом» (Capone)

Самый знаменитый американский гангстер Аль Капоне на протяжении многих лет возглавлял чикагскую мафию, управлял игорным бизнесом, занимался подпольной торговлей спиртным. Своих конкурентов Капоне безжалостно уничтожал. Пик его деятельности пришёлся на 1920-е и начало 1930-х, а в 1931 году гангстер был приговорён к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов.

В 1939-м Капоне вышел из тюрьмы по состоянию здоровья: прогрессирующий сифилис оказал серьёзное влияние на его психическое состояние. Преступник поселился во Флориде, где жил до своей смерти в 1947 году.

В фильме «Капоне. Лицо со шрамом» рассказывается о последнем годе жизни гангстера. Больной 47-летний Аль Капоне доживает последние месяцы в своём особняке. Однако он по-прежнему интересует ФБР. Агенты бюро надеются найти огромную сумму денег, спрятанную гангстером в известном ему одному месте.

Главную роль в ленте исполнил звезда «Тёмного рыцаря», «Безумного Макса» и «Острых козырьков» Том Харди. Режиссёром и сценаристом фильма выступил Джош Транк — создатель с треском провалившейся в 2015 году «Фантастической четвёрки». В интервью Variety постановщик рассказал, что в новой картине стремился показать историю культовой фигуры с принципиально новой стороны.

«Про себя я задавался вопросом: каково было Аль Капоне окончить жизнь, будучи таким непохожим на Аль Капоне, которым он был», — объяснил режиссёр.

По словам Транка, он считает «Капоне. Лицо со шрамом» своей лучшей работой.

«Честный кандидат» (Irresistible)

После шестилетнего перерыва в режиссуре Джон Стюарт, известный в первую очередь как ведущий американской сатирической телепередачи The Daily Show, выпускает свой второй фильм. «Честный кандидат» — это политическое драмеди, события в котором разворачиваются вскоре после президентских выборов 2016 года.

По сюжету политический консультант от Демократической партии (Стив Карелл) отправляется в небольшой город в штате Висконсин, чтобы помочь местному отставному полковнику морской пехоты (Крис Купер) баллотироваться на пост мэра. Республиканцы посылают туда же свою сотрудницу (Роуз Бирн), которой необходимо добиться переизбрания действующего мэра.

Премьера фильма состоялась в июне на ряде американских видеосервисов. «Честный кандидат» получил преимущественно негативные отзывы критиков — его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 40%. Многие утверждают, что в ленте присутствуют забавные сцены, однако в целом её сюжет довольно поверхностный и шаблонный. Из плюсов рецензенты отмечают актуальность и удачный актёрский состав. Уже посмотревшие фильм зрители оказались более лояльными и присудили ему 66% «свежести».

«Малышка с характером» (The Doorman)

В уже привычном амплуа сильной женщины на экраны возвращается звезда сериала «Бэтвумен» и приключенческого боевика «Три икса: Мировое господство» Руби Роуз. На этот раз она сыграла отставного офицера морской пехоты.

После возвращения домой с тяжёлой службы героиня устраивается работать швейцаром в старом нью-йоркском доме. Она надеется зажить спокойной и размеренной жизнью, однако отдохнуть ей так и не удастся: придётся ловить преступников, которые охотятся за спрятанными в стенах здания произведениями искусства.

По словам продюсера ленты Джейсона Моринга, «Малышка с характером» представляет собой не только качественный триллер, но и насыщенный экшен.

Роль антагониста досталась Жану Рено. В режиссёрском кресле — японец Рюхэй Китамура, удостоенный ряда наград международных кинофестивалей. Западному зрителю он может быть известен по хоррорам «Никто не выжил» с Люком Эвансом и «Полуночный экспресс» с Брэдли Купером и Винни Джонсом.

«Хандра»

Премьера комедии Алексея Камынина «Хандра» состоялась в сентябре на фестивале «Кинотавр». Главные герои фильма — диджей Виталик, начинающий режиссёр Лёша и будущий музыкант Деня — переживают самый сложный и в то же время смешной день в их жизни.

В основу сюжета фильма легли реальные события, которые произошли с Камыниным и его друзьями — оператором Никитой Корневым и сценаристами фильма Виталием Анохиным и Денисом Липатовым.

Впрочем, полностью отождествить создателей фильма с главными героями нельзя: как отметил Камынин в интервью ProfiCinema, показанная в ленте история утрированна и «умножена на самоиронию». Исполнители главных ролей — Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас — также мало похожи на своих прототипов.

«Я не искал актёров по принципу внешнего совпадения. Я искал тех, кто, натягивая на себя одеяло сценария, создавал нечто большее, чего нет в сценарии и чего я себе даже не представлял. Так что сейчас уже трудно определить, например, что в персонаже Лёши осталось от меня самого. Да ещё и после того, как меня так стёбно сыграл Кирилл Ковбас», — объяснил режиссёр.

По словам Камынина, историю дополняют многогранный, рассчитанный на самого разного зрителя юмор, а также множество отсылок к советской классике.

«Русский рейд»

Боевик Дениса Крючкова «Русский рейд» в первую очередь интересен постановкой драк. Главную роль в фильме исполнил профессиональный каскадёр Иван Котик, не менее 30 лет занимающийся боевыми искусствами. Он работал на съёмках фильма Джеки Чана «Доспехи Бога — 3: Миссия Зодиак», а также принял участие в создании проекта «Тайна печати дракона». Ещё одна ключевая роль досталась мастеру спорта по смешанным единоборствам Владимиру Минееву. Многие другие задействованные в фильме актёры также имеют практический опыт в единоборствах.

Идея фильма принадлежит самому Крючкову, а над сценарием трудился специализирующийся на боевиках американский автор Роберт Орр. При этом, по словам режиссёра, фильм удалось адаптировать под российские реалии.

По сюжету группа рейдеров готовится к захвату завода. Однако тщательно спланированная операция оказывается ловушкой: во главе банды человек, которому не интересны ни завод, ни деньги. Единственное, что ему нужно, — восстановить справедливость.

«Ловец снов» (Dreamkatcher)

Действие «Ловца снов», как и множества других фильмов ужасов, разворачивается в отдалённом от цивилизации месте. По сюжету терапевт Гейл, её возлюбленный Люк и его сын Джош приезжают в загородный дом. Мальчика мучают кошмары, связанные с его погибшей матерью.

Вскоре Люку приходится вернуться в город, а Гейл и Джош вдвоём остаются в деревне. Во время прогулки они знакомятся с таинственной соседкой, которая торгует наделёнными мистической силой предметами ручной работы. Позднее Джош крадёт из её магазина вещь, похожую на ловец снов. Однако на самом деле она оказывается гораздо более опасным артефактом.

Автор портала Horror Buzz Норман Гидни описывает этот фильм как «мистический скример достаточно высокого качества, который стоит потраченного на его просмотр времени».

По словам критика, сюжет ленты не представляет из себя ничего нового, однако по-своему интересен. Отмечается, что создатели фильма избежали стандартных для подобных проектов клише, что до самого конца позволяет сохранить интригу.

Режиссёр картины Керри Харрис — дебютант в полном метре. Главные роли в «Ловце снов» исполнили Рада Митчелл («Телефонная будка»), Генри Томас («Призраки дома на холме») и Лин Шэй («Астрал»).