Гарик Харламов не меняет профессию: в эфир выходит комедийный сериал «Гусар»

5 октября начинается показ сериала «Гусар». Главная роль в проекте досталась шоумену, резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Артист в очередной раз выступил в привычном для себя комедийном амплуа. Сюжетно завязка ленты напоминает картину «Иван Васильевич меняет профессию»: один из персонажей изобретает машину времени, которая сперва переносит из прошлого героя Харламова, а затем ломается. Пока учёный пытается починить своё изобретение, попаданец — в случае с «Гусаром», поручик Рыльский из 1812 года — адаптируется к современной жизни.

В понедельник, 5 октября на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Гусар». Режиссёрами проекта стали Рустам Мосафир («Розыск 2», «Скиф») и Заур Болотаев («Интерны», «Бородач»). Главная роль — поручика Рыльского — досталась Гарику Харламову (к слову, артист не в первый раз выступает в образе гусара: ранее он примерял подобные роли в комедии «Шекспиру и не снилось» и на шоу Comedy Woman).

Рыльский прямолинеен и беззастенчив. А ещё — он большой охотник до женского пола.

Зритель впервые встречает героя в шатре супруги одного из французских генералов. Поручику нужно добыть карты с расположением вражеских сил, но он намерен заодно приятно провести время с генеральшей.

Любвеобильный Рыльский уже возвращается к своим, когда случается непредвиденное. В 2020 году в квартире учёного-энтузиаста Мити Журавлёва срабатывает машина времени, и поручик материализуется в девятиэтажке прямо напротив «Москвы-Сити».

И если Рыльский — грубоватый вояка и дамский угодник, то Журавлёв представляет собой вариацию на тему неуклюжего ботаника из какой-нибудь «Теории большого взрыва»: интерьер его комнаты дополняют модель «Звёздного разрушителя», коробки из-под лапши быстрого приготовления и остатки пиццы.

Интересы героев диаметрально противоположны. Как личные, так и профессиональные: Рыльский надеется поскорее доставить карты Кутузову, а вот Журавлёву важнее показать своё изобретение коллегам и получить Нобелевскую премию. Но, поскольку машина сломана, планы обоих героев приходится отложить.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

По какой-то причине в первых сериях мало внимания уделено такому аспекту историй про путешествия во времени, как реакция героев из прошлого на привычные зрителю вещи. Рыльский вроде бы мыслит архаичными понятиями, однако не очень-то удивляется автомобилям, общественным туалетам и высотным домам.

Тем не менее в неловкие ситуации герой попадает с завидной регулярностью: то вступает в перебранку с полицией, то пугает аниматоров. Впечатления от современной жизни гусар резюмирует фразой: «Тишины хочу, покоя. На войну хочу».

На этих двух незрелых мужчин приходится одна здравомыслящая женщина — жена Журавлёва Катя. Вообще, она собралась разводиться (супруг уделяет науке слишком много внимания), однако теперь вынуждена помогать героям: на кону её жизнь. Дело в том, что, если бравый гусар, который является дальним предком Кати, погибнет в нашем времени, она не сможет появиться на свет. Поэтому, когда Рыльский рискует жизнью, девушка начинает растворяться.

Именно Кате зритель будет сопереживать больше всего: ей приходится то вытаскивать из психбольницы мужа, то по всему городу искать своего предка.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Впрочем, всему трио актёров удалось создать яркие образы. Если Катерина Ковальчук ранее снималась в «Ментовских войнах» и «Крепостной», а Павлу Рассомахину доставались небольшие роли в «Кухне» и её спин-оффах, то теперь эти артисты вполне могут стать новыми звёздами ТНТ.

Несомненным плюсом сериала, помимо подбора актёров, можно считать основательный подход кинематографистов к антуражу. В создании костюмов участвовали реконструкторы, мундиры шили из максимально аутентичной шерстяной ткани с использованием соответствующей фурнитуры — никаких застёжек-молний.

Впрочем, ни исторической точности, ни впечатлений таких же, как от просмотра классики советского кинематографа, от «Гусара» лучше не ждать. Завязка сериала немного напоминает комедию «Иван Васильевич меняет профессию», но разительно отличается от ленты Леонида Гайдая по духу и посылу.

Хоть сразу трое из девяти сценаристов — Максим Вахитов, Антон Колбасов и Юлия Кондратова — ранее работали над франшизой «Универ», в «Гусаре» превалирует дух Comedy Club.

Специфические шутки дополняют присказки разного характера, в целом сочетающиеся с низкими интересами героя, а главный герой Рыльский вполне мог бы стать заменой поручику Ржевскому на позиции персонажа скабрёзных анекдотов.