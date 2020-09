Детские травмы, токсичные отношения и интерес к Мэрилин Монро: о чём Мэрайя Кэри рассказала в своих мемуарах

Во вторник, 29 сентября, в США выходит книга американский певицы и актрисы Мэрайи Кэри — мемуары The Meaning of Mariah Carey. В них артистка рассказала о тяжёлом детстве, развитии своей карьеры, пребывании в «токсичных» отношениях. По словам Кэри, она неоднократно сталкивалась с проявлением расизма по отношению к себе — в том числе со стороны старших брата и сестры. Жизнь с бывшим мужем, музыкальным продюсером Томми Моттолой, певица сравнивает с тюремным заключением.

Во вторник, 29 сентября, в США выходят мемуары американский певицы и актрисы Мэрайи Кэри The Meaning of Mariah Carey (один из вариантов перевода названия на русский язык — «Быть Мэрайей Кэри»). В книге артистка рассказала историю своей жизни и и своего становления, поделилась воспоминаниями о детстве, отношениях, коллегах и многом другом.

«В этой книге — мои воспоминания, мои трудности, моя борьба, моя история преодоления и мои песни. Без прикрас. Я погрузилась глубоко в своё детство и дала маленькой испуганной девочке внутри себя мощный голос. Брошенному и целеустремлённому подростку я дала возможность высказаться, а обманутой, но торжествующей женщине, которой я стала, — рассказать свою историю», — говорится в аннотации к книге.

По словам USA Today, в мемуарах приводится множество шокирующих фактов о детстве Мэрайи Кэри. Артистка, которая родилась у белой матери и темнокожего отца, утверждает, что с ранних лет регулярно сталкивалась с проявлениями расизма. Кэри вспоминает, что учителя в дошкольном учреждении сделали ей замечание, так как она выбрала неверные цвета карандашей, чтобы нарисовать свою семью.

Также певица рассказывает, как в детстве сыграла одну из главных ролей в постановке «Скрипач на крыше». В конце спектакля отец вручил ей цветы. Кэри пишет, что все были поражены, увидев его.

«Я получила громогласные аплодисменты и цветы, но в этом кружке крупных ролей в постановках мне больше не давали», — цитирует певицу USA Today.

Как пишет Variety, из-за цвета кожи Кэри критиковали даже её брат и сестра, которые были темнее, чем она.

По словам Кэри, первый опыт столкновения с расизмом стал для неё своеобразным «первым поцелуем наоборот».

«Каждый раз из меня вырывали частичку чистоты. На её месте оставалось расползающееся пятно, которое въелось в меня настолько глубоко, что полностью от него избавиться мне так и не удалось», — пишет певица.

В числе других воспоминаний из детства Кэри — истории о жестоком обращении со стороны её матери и старшей сестры Элисон. Последняя, по словам артистки, предлагала ей кокаин и бросила в неё чашку горячего чая, после чего 12-летней Мэрайе потребовалась помощь врача.

В своих мемуарах певица не обошла стороной и личную жизнь. Как отмечает Daily Mail, много лет назад появились слухи о романе Кэри и американского бейсболиста Дерека Джитера. В книге артистка подтвердила, что состояла в этих отношениях, хотя на тот момент была замужем за музыкальным продюсером Томми Моттолой. Также Кэри рассказала, что две песни из её альбома Butterfly 1997 года (The Roof и My All) посвящены роману с Джитером.

По словам автора Los Angeles Times Рича Юзвяка, жизнь с Моттолой в их нью-йоркском поместье певица сравнивает с заключением в тюрьме Синг-Синг. Кэри пишет о постоянном контроле со стороны бывшего мужа и эмоциональном насилии, которое она была вынуждена терпеть, находясь в браке.

«Его присутствие было навязчивым и подавляющим. От него невозможно было скрыться», — вспоминает Кэри.

При этом певица признаёт, что своей карьерой она во многом обязана именно Моттоле. Он пошёл на риск, когда заключил с ней контракт и помог с записью рождественского альбома.

© Kevin Winter/Getty Images for dcp/AFP

Говоря о трудностях, с которыми она столкнулась на заре карьеры, Кэри вспоминает, как ей, тогда ещё начинающей певице, предложили $5 тыс. за использование в фильме её песни All in Your Mind. Как пишет Variety со ссылкой на мемуары, Кэри тогда нуждалась в деньгах, но отказалась от заманчивого предложения. Певица утверждает, что её песни «происходили из глубины души, продать их — значило продать частичку себя».

Кэри рассказывает, что после всего пережитого не собиралась заводить детей. Однако всё изменилось после её встречи музыкантом Ником Кэнноном. От него певица родила двоих близнецов. Им Кэри старается дать всё то, чего сама была лишена.

«У них сохранилось множество воспоминаний о времени, проведённом с двумя любящими родителями. Их жизни никогда ничто не угрожало. Полиция ни разу не врывалась в наш дом. Они живут без страха», — цитирует Мэрайю Кэри Variety.

Также на страницах своей книги певица делится воспоминаниями о работе со многими коллегами. В их числе — Синди Мизелл, Арета Франклин, Алия. При этом Кэри практически не уделила внимания рассказу о её выступлении с Уитни Хьюстон и совсем не упомянула Эминема, общение с которым оказало влияние на творчество обоих исполнителей.

Также Мэрайя Кэри пишет о своей одержимости Мэрилин Монро. В числе прочего она рассказала, как купила рояль, который ранее принадлежал матери легендарной актрисы.

«Центральный элемент моего роскошного пентхауса на Манхэттене, моя гордость — белый рояль Мэрилин Монро», — приводит USA Today цитату из книги.

Певица рассказала, что вынуждена ежедневно работать над восстановлением своего эмоционального состояния после травмирующих событий из детства, «токсичных» отношений и других жизненных проблем. При этом Кэри отмечает, что ей всегда есть откуда черпать силы. Её главные источники — это вера в бога и любовь поклонников.